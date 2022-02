Ayuso insiste en un "cruel" ataque que le ha negado "la presunción de inocencia" y agradece los "gestos de cariño"

El cierre del expediente informativo abierto en el seno del PP a Isabel Díaz Ayuso no ha hecho menguar el enfado de la presidenta de la Comunidad de Madrid con la dirección nacional de su partido. La líder del Ejecutivo autonómico intervenía este lunes por primera vez desde el jueves, cuando afirmó que el entorno de Pablo Casado quería "destruirla" de "forma cruel". De nuevo, Díaz Ayuso se ha manifestado en términos similares: ha asegurado que está sufriendo "un cruel ataque" con el que se ha negado "el derecho a la presunción de inocencia".

Para defenderse de las acusaciones, ha aseverado la presidenta madrileña, este mismo lunes enviará a la Fiscalía toda la información del contrato de la Comunidad con Priviet Sportive, una empresa a la que se adjudicaron 1,5 millones de euros (IVA incluido) por la compra de 250.000 mascarillas en abril de 2020. Esa firma, administrada por un empresario del pueblo paterno de Díaz Ayuso, pagó después 55.850 euros al hermano de la presidenta, como ella misma reveló el viernes.

En el ministerio público se dirimen al menos tres denuncias de la oposición por esta contratación, que fueron presentadas el viernes y que alguna, como la del PSOE, será ampliada esta semana. "He de defenderme en la Fiscalía, donde me han arrastrado maliciosamente", ha afirmado Díaz Ayuso. "No pasa nada. Vamos a por ello (..) sin esperar a que nos lo soliciten, vamos a enviar toda la relación de documentos que tenemos con respecto a este contrato", ha agregado.

