Claves del supuesto espionaje interno a Ayuso: qué se investiga, por qué hablan de su hermano y quién está implicado

La "guerra política" entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso ha entrado en una nueva fase con las informaciones de que el PP de Génova habría contratado presuntamente espías para investigar unos cobros inadecuados de un hermano de la presidenta . ¿Quién es quién en el nuevo enfrentamiento en el seno del PP?

¿Qué se ha publicado sobre la trama de espionaje?

Varios medios (El Confidencial y El Mundo) publican este jueves que el PP quiso contratar a una agencia de detectives a través de la Empresa Municipal de la Vivienda para investigar si la presidenta madrileña había favorecido a su hermano con contratos públicos.

¿En qué consiste la supuesta trama?

La propia Isabel Díaz Ayuso fue quién pidió en diciembre explicaciones al Consistorio madrileño sobre una información que le llegó de la petición de espionaje a su hermano.

El supuesto encargo se le hizo a la agencia de investigación privada Grupo Mira.

Un empleado de la Empresa Municipal de la Vivienda habría solicitado a los espías un extracto de la cuenta bancaria de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, y una declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria, el conocido como modelo 347, de la empresa Priviet Sportive, S.L., a la que la Comunidad de Madrid otorgó en abril de 2020 un contrato directo de 1,5 millones de euros para material sanitario relacionado con la pandemia.

Lo que los espías debían de averiguar es si esta empresa pagó al hermano de Díaz Ayuso por intermediar en el concurso público. El propietario de la empresa, Daniel Alcázar Barranco, es un amigo de la familia Ayuso en la localidad abulense de Sotillo de la Adrada. El Mundo dice que el Grupo Mira declinó la investigación.

Varios medios citan a Ángel Carromero, hombre fuerte del alcalde de Madrid y amigo de Casado como el que se habría ocupado de la operación de espionaje.

El Confidencial cuenta que altos cargos del entorno de Génova trataron de tapar sus investigaciones contra Ayuso tras ser descubiertos. Los implicados decidieron atribuir toda la responsabilidad de la iniciativa a cargos de la EMVS.

¿Es la primera vez que se habla de tratos de favor al hermano de Ayuso?

No. Unidas Podemos ya puso el foco en él durante la legislatura pasada. En su caso pidió información transparente sobre diez contratos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había firmado con Artesolar Iluminación entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 por 70.503 euros con contratos menores que no necesitan concurso.

¿Qué dice el Partido Popular?

"El Partido Popular desmiente tajantemente las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid y tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades", expresaron desde el equipo de Pablo Casado.

Por su parte el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este jueves una "explicación precisa" sobre el supuesto espionaje que ha calificado de "rocambolesco" y sorprendente.

¿Preguntó Génova a Ayuso por el contrato en cuestión?

La dirección nacional del PP tiene información desde octubre sobre presuntas irregularidades en un contrato de 1,5 millones de euros relacionado con el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y le pidió por ello explicaciones. Fuentes del entorno de Ayuso indican a Efe que el PP avisó de que revelaría la información sobre este contrato si la presidenta madrileña no abandonaba la pugna por hacerse con el control del PP madrileño, algo que niegan de forma tajante desde la dirección nacional del PP.

¿Qué dice Isabel Díaz Ayuso?

La presidenta de la Comunidad ha convocado a los medios a una conferencia de prensa este jueves a las 13 horas. En el pleno de la Asamblea, y a respuesta de acusaciones de mafias de gobierno ha dicho: “No hay ninguna contratación irregular por mi parte, no he adjudicado nada absolutamente a nadie de mi entorno”, informa Mónica Tragacete.

¿Cuál es la versión de Almeida?

En una declaración oficial a primera hora, y como alcalde de Madrid no como portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, ha negado el uso de dinero del Ayuntamiento para contratar un detective y espiar a Ayuso: "No hay ni encargo ni pago" ha asegurado, para agregar después que "si se acredita conducta incompatible con la ejemplaridad de ser cargo del Ayuntamiento de Madrid, será cesado de forma inmediata".

La EMVS ha dicho que nunca se destinó cantidad económica alguna al pago de tales espionajes

¿Qué es la EMVS?

Es la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. El Ayuntamiento de Madrid. Su objetivo es dar una solución habitacional a un amplio colectivo de madrileños, así como poner en marcha otros programas sociales dirigidos a personas más vulnerables. También tiene entre sus cometidos labores de rehabilitación. Depende del área de vivienda del consistorio y está dirigida por Diego Lozano. Desde la EMVS se ha dicho que nunca se destinó cantidad económica alguna al pago de tales espionajes.

¿Quién es el hermano de Ayuso?

Tomás Díaz Ayuso ejerce desde mayo de 2016 como responsable de ventas y desarrollo de la empresa Artesolar Iluminación S.L., especializada en la fabricación e instalación de LEDS cuya razón social está en Seseña (Toledo). También figura en el registro mercantil como administrador único de Sismédica SL, donada por sus padres el 16 de abril del 2012, y es apoderado de Gala Médica SL, una empresa con sede en Dos Hermanas, Sevilla, cuyo objeto es el “comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados”. En el pleno de la Asamblea su nombre ha salido varias veces. La diputada socialista Carmen López aseguró que el hermano de la líder regional se dedica "a ir a los hospitales a sugerir con qué empresas deben contratar". Unidas Podemos con anterioridad señaló contratos a dedo por 70.000 euros.

¿Cuál es el papel del exministro Gallardón en la trama?

El exministro de Justicia y también expresidente de la¡ Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón actúo como interlocutor y le trasladó al alcalde de la capital que desde el equipo de Ayuso eran conocedores que desde una empresa pública del Consistorio se había pedido a detectives investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos.

¿Cómo ha reaccionado la oposición?

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha dicho que su Grupo Municipal no da por cerrado el caso sobre el posible espionaje y apunta que se investigará "hasta las últimas consecuencias" porque se ha dejado a Ciudadanos "al margen". Además, la oposición pedirá la comparecencia de Almeida sobre este turbio asunto en el pleno municipal.

En la Comunidad de Madrid, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, ha avanzado que solicitarán a la Fiscalía que se encargue de estudiar las informaciones del supuesto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha exigido al PP que deje de usar la región como "campo de batalla" interno y que deje de parecer que gobierna una "mafia siciliana". La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, pedirá la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la cámara regional para que explique el supuesto caso de espionaje

Todos los políticos a nivel nacional también están siendo preguntados por el último episodio en la guerra interna del PP. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado apuntado a que al tratarse del Partido Popular, no es más que "una temporada más de una serie de Netflix".