El detective contactado para espiar a Ayuso: "El trabajo que querían encargar era ilegal y me negué"

El detective Julio Gutiez, del Grupo Mira, supuestamente contactado para espiar al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este jueves que intentaron contratar sus servicios "personas vinculadas a alguna empresa del PP o en las que gobierna el PP", pero que el trabajo que querían encargar era "ilegal" y por eso se negó.

"Les dije que el trabajo que querían encargar era ilegal por los datos que solicitaban y ya no entré mucho más en el interés legítimo, que tampoco lo tenían. Pero lo primero que les dije es que era ilegal y que yo no hacía ninguna investigación ilegal. Querían unos datos muy concretos de la Agencia Tributaria y de un banco. Me negué y ahí se quedó la cosa", ha explicado Gutiez en declaraciones a 7nn recogidas por 20minutos,

Gutiez, quien dice que se encuentra en Colombia, ha apuntado que un mes después de ese contacto le llamó un periodista pidiéndole que "le confirmara lo que le habían dicho en Génova", y era que habían intentado contratarle y él se había negado.

"Yo dije que ni confirmaba ni desmentía. es lo único que le dije. En la vida he filtrado quién era mi cliente. he estado ocho años imputado por un señor por no decir a un juez quién era mi cliente", ha afirmado.

Gutiez ha señalado que cuando ha llegado a Colombia se ha encontrado "todo un pastel de noticias" así como su Whatsapp "hasta bloqueado" y por eso dice que se ha querido explicar: "Para los que dudan de si soy un mal profesional".