Una niña de 14 años ha sido asesinada este martes en Alcalá la Real (Jaén) y la semana pasada otra joven de 17 años, en Totana (Murcia). Este año, si finalmente la menor de Jaén se considera víctima de violencia de género, la mitad de las asesinadas, dos de cuatro, eran menores. Y la última es una de las más jóvenes desde que hay registros oficiales, el año 2003. Desde entonces, doce menores han sido asesinadas por personas con las que mantenían relación sentimental.

El cuerpo de la chica de 14 años presuntamente asesinada en Alcalá la Real (Jaén) por un joven de 22 años fue hallado desnudo en las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos. Su presunto asesino avisó después a la Guardia Civil. Ante la falta de colaboración del autoinculpado, la Benemérita investiga si mantenían algún tipo de relación sentimental previa, y por tanto se enmarca en violencia de género, o se trata de un asesinato de violencia sexual.

"Es verdad que estamos todavía pendientes de la investigación policial, pero, desde luego, todo puede indicar que puede ser un crimen machista", ha avanzado sin embargo este miércoles el presidente andaluz, Juanma Moreno.

"Es verdad que estamos todavía pendientes de la investigación policial, pero, desde luego, todo puede indicar que puede ser un crimen machista"

La víctima fue identificada por una foto aportada por la madre como Khaula, una chica de 14 años, de nacionalidad española y de ascendencia árabe.

Solo unos días antes, Claudia Abigail, una joven española de origen ecuatoriano que residía en Totana (Murcia) fue asesinada cuando dijo que no quería continuar con la relación con su novio. Había accedido a quedar con él ese día para recoger una serie de pertenencias, encuentro que él aprovechó para matarla y esconderla en un trastero.

Un solo precedente en 2013

Para encontrar una mujer víctima mortal de violencia machista tan joven como la chica de Jaén hay que remontarse al año 2013. Cuando un chico de 18 años asesinó a su novia, que estudiaba en el instituto local. También lo hizo porque se ella se negó a seguir siendo su novia, aunque le escribió una carta diciéndole que quería seguir siendo su amiga. Ocurrió en Tárrega, Lleida. El condenado por matarla reconoció en el juicio que le asestó hasta 23 puñaladas, un día después de que ella cortara la relación sentimental que mantenían.

En la estadística oficial de víctimas mortales anual del Gobierno, también figura otra víctima menor de 15 años en el año 2012.

La madre de la menor de 14 años asesinada ayer en Alcalá la Real pide justicia EFE/ Miguel Ángel Molina

Mientras tanto, en España uno de cada cinco chicos adolescentes y jóvenes cree que la violencia de género no existe y que es solo un "invento ideológico". Una percepción que, además, se ha disparado en tan solo cuatro años, según se desprende del último barómetro del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, tal y como explica esta información de Elena Omedes.

Hace ahora un año, el Ministerio de Igualdad presentó el estudio "La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España". La principal conclusión era que "la violencia de género entre las adolescentes disminuye pero aumenta la violencia sexual".

Las situaciones de violencia de género en el ámbito de la pareja que viven de forma más frecuente las adolescentes son las de abuso emocional (17,3%), control abusivo general (17,1%) y control a través del móvil (14,9%). El 11,1% afirmó que se había sentido presionada para situaciones de tipo sexual en las que no quería participar por el chico con el que salen actualmente (16,9%), o por el chico con el que salían, querían salir o quería salir con ella.

En el periodo de 2013 y 2020 el estudio constató un descenso en violencia de género sufrida por adolescentes, y lo achacaba a las campañas de sensibilización y prevención realizadas en la última década.

El pacto de Estado contra la Violencia de Género, primero, y la Ley de Infancia, después, obligan a las Comunidades Autónomas a formar a la juventud en la prevención de la violencia de género en los centros educativos, como recuerdan en el Ministerio de Igualdad.

Paralelamente, los gobiernos regionales ponen en marcha servicios de asistencia específicos para adolescentes, como es el caso en Madrid del programa 'no te cortes' que ayuda a identificar rasgos de maltrato y a salir del mismo.

Abordar la masculinidad

El exdelegado del Gobierno de Violencia de Género Miguel Lorente cree que, en cualquier caso, el asesinato de la niña de Jaén es "violencia de género", según las definiciones oficiales. "No tiene sentido que no se considere violencia de género cunado la mata por una relación de posesión, de propiedad y es quien decide sobre su vida, y no la deja margen".

A su juicio, en España hacen falta "políticas feministas para abordar el modelo de la masculinidad", porque los chicos jóvenes, en general, reaccionan negativamente ante los mensajes educativos de igualdad, porque ven cuestionada su identidad e interpretan el feminismo como la pérdida de privilegios.

"Es necesario asumir un cambio cultural, porque ellos, estando en las mismas aulas y las redes sociales que ellas, no se identifican tanto como feministas". Lorente pide revisar el riesgo de las jóvenes bajo vigilancia por violencia de género. Y, con carácter general, "educar, concienciar y criticar los mensajes negacionistas de la violencia de género". principalmente los de la ultraderecha que llegan con el refuerzo de la autoridad institucional.

15 menores en riesgo alto

Las Fuerzas de Seguridad tienen 836 casos activos de víctimas de violencia machista menores de 18 años, de las que 15 se encuentran en riesgo alto; 173, en medio; en 360, bajo y en 288 los agentes no han apreciado peligro, según los últimos datos facilitados a Efe por el Ministerio del Interior. Son cifras del Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (el sistema conocido como VioGén) a fecha del 31 de enero, mientras que 2021 se cerró con un total de 852 casos activos de menores víctimas en total.