Entrevista | Rayden: "El Benidorm Fest ha sido un trampolín que no esperábamos"

Rayden, 30 de julio de 1985, Alcalá de Henares. Quedamos en el Harvey,s cocktel bar, aunque bebemos agua porque Rayden o David después de esta entrevista tiene que llevar a su hijo a clase de inglés. Diego de 6 años es lo le ancla a la realidad, “para mí no hay sentimiento de patria, la verdadera patria son los calzoncillos de mi hijo” asegura.

Lleva 20 años en la industria de la música, ha colaborado con artistas como Rozalén, Leiva, Iván Ferreiro…, y ha sido campeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2006, pero su gran trampolín ha llegado este año con la participación en el Festival de Benidorm, donde era una de los favoritos y podría haber representado a España con un rap, porque “el rap está más vivo que nunca” asegura.

Tanto para él como para el resto, el Benidorm Fest ha sido un antes y un después, a pesar de la polémica que envolvió resultado final. A él le pareció justo “al final cuando eres tan pasional como los eurofans, si no sale quien tú quieres te decepcionas, aún así para próximos años se deberían mejorar cosas como que haya más jurado o que el voto demoscópico sea más grande y el voto por mensaje más reducido”.

No se calla ni le callan, le han dicho muchas veces que se dedique a la música y no a la política, “como si la política no lo fuese todo” asegura. “No se puede vivir sin involucrarte, sin expresarte, pero es muy distinto tener algo que contar y decir algo porque sí, porque si no se olvidan de ti”. Políticamente incorrecto, elegante, pero crítico, así se describe y describe su trabajo. Asegura que son tiempos difíciles y que “En España hay censura, aunque hay algo peor, la autocensura, porque si se limita la capacidad de creación de los artistas que conforman un país, creo que el país está perdiendo”. Por eso, a lo que aspira como proyecto futuro es a seguir sintiéndose así, libre.