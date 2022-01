Verónica Echegui, 16 junio de 1983, Madrid. Bajo los neones del Estupenda Café Bar, un lugar ambientado en el universo cinematográfico de David Lynch, Verónica Echegui me habla de cine, pero también de la vida. Me cuenta que siempre quiso ser actriz “yo soñaba con ser de la tele” y, a pesar de que su madre no quiso llevarla con 9 años a un casting, ella con el tiempo cumplió su sueño.

Hoy, la actriz que se dio a conocer al gran público por su papel en “Yo soy la Juani”, vuelve a estar nominada a los Goya, esta vez por la dirección de su cortometraje “Tótem loba”, una historia que trata sobre el acoso hacia la mujer “es un guión basado en una experiencia que viví yo con 15 años en las fiestas de un pueblo y viví con terror”. Una reflexión sobre la hipernormalización de la violencia hacia la mujer en el ámbito popular, de la tradición de los pueblos “solo hay que revisar la filmografía, la violencia hacia las mujeres está alentada y normalizada”.

Ella misma lo ha sentido en sus carnes, en una ocasión un productor le tocó el culo delante de todo el equipo, pero cree que lo peor es la objetualización diaria y cotidiana “en el día a día cualquier tipo de opinión sobre mi cuerpo por el hecho de ser mujer ocurre constantemente”.

Es guerrera, tiene las ideas claras y todo lo expresa desde la tranquilidad que le da el campo. Hace años se alejó a una casa fuera de la ciudad y, rodeada de animales y de su novio, el actor Álex García, desde hace 10 años, ha aprendido lo más importante “mi felicidad no depende solo de cómo me vaya en el trabajo”.