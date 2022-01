Entrevista | Bustamante: "En este país cada vez nos lo ponen más difícil a los autónomos; yo soy un privilegiado"

(David Bustamante, 25 de marzo de 1982, San Vicente de la Barquera.) Me habían dicho que David Bustamante era majo, y lo es, pero es que como él asegura: “no sabría ser de otra manera”.

Charlamos sobre el escenario, que tantas alegrías le da, y donde encarna al personaje de Sam en el musical Ghost: “Era la película preferida de mis padres, incluso tuve dos perros llamados Ghost y Molly”, y hoy día es él el que interpreta el papel de Patrick Swayze en el espectáculo, que comienza su gira por España.

Pero la mejor película, y con final feliz, es la de su vida, pasar de ser albañil a convertirse en uno de los cantantes más reconocidos, eso sí, con mucho trabajo por el medio. Porque él se considera un currante y un autónomo y asegura que en este país se les cuida poco: “los autónomos tenemos muy pocas ayudas, cada vez nos lo ponen más difícil, yo soy un privilegiado, pero siempre me sentiré como tal”.

En breve cumple 40 años, “sube a la cuarta planta” como él lo llama. Se considera tan romántico que es hasta ñoño, cree en el amor de película porque él hace cualquier cosa hasta el final, cuando le gusta algo, lo da todo. Y no sólo en el amor, desde que participó en Masterchef se ha hecho un auténtico cocinillas: “soy un disfrutón, me gusta ser anfitrión y me gusta que la gente venga a mi casa”.

Fue tuno y cantando en las fiestas de los pueblos comenzó todo, su pasión por cantar. Y es que criarse en un pueblo marca la diferencia, tanto que, en San Vicente de la Barquera, no es Bustamante “en mi pueblo me llaman Titín, el hijo de Tito”. Porque como él dice: “una vez que se apagan las luces la normalidad es realmente la felicidad”.

Más entrevistas que te pueden interesar: