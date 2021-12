Entrevista | Remedios Amaya: "Todavía me siguen pidiendo que cante la barca"

Remedios Amaya (1 de mayo de 1962) no suele conceder entrevistas, pero la he recogido en el AVE, viene a actuar al Café Berlín en la 4 edición Festival Flamenco de Club, y me ha llevado de compras por Madrid.

Le da vergüenza que la llamen la Camarona por su voz, porque para ella el único era él, el maestro del flamenco. Fue la representante de Eurovisión en 1982, no sumó ni un punto, pero ese momento la catapultó a la fama, asegura: “hoy todavía me siguen pidiendo que cante la barca”.

Ella lo recuerda con orgullo, fue la primera mujer gitana que pisaba el Festival. Han pasado 40 años de aquello, hoy tiene nueve nietos a los que adora y con los que se le cae la baba, ha seguido llenando escenarios, se ha enamorado muchas veces y hasta ha superado un cáncer de mama porque como dice: “soy una luchadora”.