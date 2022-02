Carlos, el jubilado que pide "humanidad" a los bancos: "Han excluido a 10 millones de españoles del acceso a sus ahorros"

Carlos San Juan, el urólogo jubilado que se ha convertido inopinadamente en el símbolo de todos los mayores que luchan porque se recupere la atención presencial en los bancos, ha entregado este martes 600.000 firmas en el Ministerio de Economía. Entre una enorme expectación mediática, el hombre detrás de la campaña Soy mayor, no idiota, se ha reunido con el secretario de Estado del Tesoro, Carlos Cuerpo, a quien ha hecho entrega del paquete de firmas.

San Juan confía en que su campaña servirá para que las entidades bancarias se den cuenta de que "han ido demasiado deprisa en conseguir beneficios a costa de la digitalización", un camino por el que "han excluido a casi 10 millones de españoles del acceso a sus ahorros" y "han dejado de ser servicio público".

La reunión ha concluido sin medidas concretas, pero con el objetivo de repetir el encuentro y tomar medidas para que los bancos amplíen la atención presencial antes de que acabe el mes. Las reivindicaciones de la campaña son claras: que cesen las colas a las puertas de las sucursales, que las oficinas amplíen sus horarios y que aumente la atención humana, especialmente entre los mayores y los más vulnerables.

"No pedimos que los banqueros saquen ni un euro de su bolsillo. Se trata de tener acceso a un servicio público, donde obligatoriamente cobramos nuestras pensiones y pagamos nuestros impuestos. No tenemos que llegar pidiendo por favor que nos abran la puerta. Queremos que sea toda la mañana, que cuando tengamos un problema en el cajero puedan salir y nos atiendan, con respeto y humanidad", ha explicado.

El impulsor de Soy mayor, no idiota, cree que los bancos tienen motivos poderosos para ser sensibles a sus peticiones. "Tienen un prestigio francamente deteriorado y lo van a tener más aún". San Juan se muestra crítico con la digitalización, un proceso que -considera- se ha hecho "sin dejarnos adaptar" y al que las capas más envejecidas de la población no ha llegado a tiempo. "Hemos llegado muy tarde a eso. El que quiera voluntariamente, que aprenda internet, metaverso o chino. Pero va a haber mucha gente que no va a llegar a eso", defiende el urólogo retirado.

Habrá ampliación...