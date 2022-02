Revilla, sobre la mascarilla en el recreo: "Le diría a mi nieto que no se la quite"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado este martes que, si finalmente se acuerda el fin de las mascarillas en los patios de los colegios, él le recomendaría a su "nieto que no se la quite". Tras insistir en que las decisiones sobre la pandemia las toma la Consejería de Sanidad porque "un político no debe ser quien lo haga", Revilla ha explicado que él va a seguir llevando la mascarilla "por lo menos una temporada más".

Revilla se ha expresado así, a preguntas de los periodistas, tras reunirse con los máximos representantes de la patronal cántabra. "No sé si es ineficaz o es trascendente llevarla (la mascarilla), lo que tengo miedo es que una medida de estas se interprete como que el virus ha desaparecido y tenemos todavía en Cantabria, diariamente, del orden de 2.000 personas que se contagian oficialmente, pero seguramente serán muchos más", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo cántabro cree que "la mascarilla daño no hace", aunque "estéticamente sí y es incómoda". "Pero por precaución la voy a seguir llevando. Sanidad sabrá porque lo hace", ha apostillado.