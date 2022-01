La Mesa del Congreso de los Diputados admitirá este martes a trámite la petición de abrir una comisión de investigación sobre abusos sexuales contra menores perpetrados por miembros de la Iglesia católica. El PSOE ha decidido seguir el criterio de los letrados de la Cámara, que han avalado que pueda debatirse la propuesta de Unidas Podemos, ERC, y EH Bildu.

Fuentes parlamentarias han informado a 20minutos que el Grupo Socialista, que hasta ahora no había desvelado cuál iba a ser su posición en la Mesa, ha decidido respetar la opinión de los letrados. Así, socialistas y 'morados', que tienen mayoría absoluta en el órgano de gobierno del Congreso, darán luz verde a que el Pleno sea el que debata si se crea dicha comisión de investigación. El Partido Popular y Vox, por contra, ya han anunciado su voto negativo.

Eso sí, esta admisión a trámite no implica que se conforme la comisión. Una vez tramitada la petición, será en sesión plenaria donde los partidos tomarán posición. Será entonces cuando se conozca la posición definitiva del PSOE así como el resultado de la votación. Y es que, fuentes socialistas destacan que todavía no han decidido qué votarán. "Nos limitamos ahora a tramitar lo de la Mesa", aseguran. Cabe recordar que su voto es clave, ya que de ellos dependerá que la iniciativa consiga la mayoría necesaria, puesto que los votos de UP, ERC, EH Bildu y Ciudadanos, que ya avanzó que se posicionaría a favor al ser una cuestión "de interés público", no serán suficientes por sí solos.

En este sentido, las altas espadas del PSOE han rehuido la cuestión en los últimos días. Sin ir más lejos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió la puerta a permitir esta investigación, pero sin aclarar la posición de su grupo. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo secundó, aunque añadió que el PSOE "siempre" estará con las víctimas. "Las víctimas han de saber que el Gobierno les va a acompañar con el objetivo de esclarecer todos los casos y resolverlos", añadió.

En este sentido también se ha posicionado el portavoz de los socialistas, Felipe Sicilia, este lunes. En una rueda de prensa ofrecida en Ferraz, ha declarado que "siempre" pedirán "que se esclarezca cualquier sospecha que haya de abusos a menores", poniendo como ejemplo la aprobación de la Ley de Infancia, que amplió el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores, entre ellos, los delitos sexuales. "La posición del PSOE es clara", ha opinado Sicilia.

Por su parte, los socios del PSOE e impulsores de la iniciativa, llevan días presionando a los socialistas conscientes de que su postura es clave. "Se me hace extraño pensar que partidos como el PSOE queden excluidos de esta iniciativa, porque es de sentido común, razonable y en el sentido que pide el Papa Francisco", defendió el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y líder de los 'comuns' en la Cámara baja, Jaume Asens. "La pelota está en el tejado del PSOE; le pedimos que se atreva", manifestó, por su parte, la diputada de Bildu Isabel Pozueta.

Un difícil equilibrio

Con todo, el PSOE deberá guardar un equilibrio que se antoja difícil. Y es que, votar a favor de la comisión podría suponer una ruptura con la Conferencia Episcopal, con la que el Gobierno quiere mantener una relación estable. Sin ir más lejos, la pasada semana hicieron público un acuerdo para la devolución de mil bienes inmatriculados entre 1998 y 2005. El propio Bolaños se congratuló de haber acordado con la Iglesia y desde el PSOE lo utilizaron, incluso, para cargar contra Pablo Casado, líder de la oposición. "El Gobierno se sienta, habla, dialoga y llega a acuerdos con la Iglesia española; con los empresarios; con los sindicatos; y con el resto de las fuerzas políticas del país. Con los que no hay manera de llegar a acuerdos es con el PP de Casado", señaló Felipe Sicilia.

Mientras tanto, la Conferencia Episcopal se niega "de momento" a investigar los presuntos abusos, como sí se ha hecho en Italia o en Francia, que ha cifrado en 216.000 los menores que sufrieron abusos sexuales por parte de curas y religiosos. "Portugal hace lo que cree conveniente, como Francia, Alemania o Italia... nosotros estamos en contacto con la Santa Sede con sus protocolos y les ha parecido bien. Si hay alguna dificultad, pues ya lo iremos viendo sobre la marcha", señaló el pasado 14 de enero tras una reunión con el papa Francisco.