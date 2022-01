Podemos acusa al CGPJ de liderar "la reacción antidemocrática y la oposición" por su rechazo a la ley de vivienda

Podemos eleva el tono contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que se filtrase el nuevo borrador de informe sobre la ley de vivienda, que se muestra contrario a la norma elaborada por el Gobierno y asegura que invade competencias autonómicas. La portavoz de Podemos, Isa Serra, acusó al CGPJ de liderar "la reacción antidemocrática" en España y de "extralimitarse" en sus funciones con la intención de hacer "oposición al Gobierno de este país", y aseguró que su rechazo a la ley de vivienda se debe a que al órgano "le molesta profundamente que el Gobierno esté dando pasos para regular" ese derecho.

Así de dura fue Serra en la habitual rueda de prensa de los lunes de Podemos, que tuvo lugar apenas unos minutos después de que se conociera el nuevo borrador de informe del CGPJ. Este texto ha sido elaborado por dos vocales del sector conservador del órgano, después de que hace unos días el pleno del CGPJ rechazara el primer borrador, elaborado por un vocal progresista y que aseguraba que la ley de vivienda "no hace irreconocible el derecho de propiedad ni niega su utilidad económica". El nuevo texto, por el contrario, se muestra contrario a la actual redacción del texto.

Con las palabras de Serra, Podemos eleva el tono de sus críticas al CGPJ, al que la semana pasada ya acusó de "extralimitarse" en sus funciones y de utilizar una "coartada" para intentar torpedear algunos de los mecanismos más polémicos de la norma, como la regulación de precios del alquiler en zonas tensionadas. Entonces, la secretaria de Vivienda de Podemos, Alejandra Jacinto, acusó al CGPJ de actuar "para mantener una legislación a favor de los monopolios inmobiliarios" y defendió, además, que la ley "es sumamente respetuosa con las competencias de las comunidades".

En esta segunda idea también insistió este lunes Serra, que además cargó contra el CGPJ recordando que tiene su mandato "caducado" desde hace tres años y que su informe "llega fuera de plazo". La portavoz de Podemos sostuvo, en este sentido, que argumentar que la ley de vivienda invade competencias autonómicas "contrasta con lo que se ha planteado en otras ocasiones, que es que, en Cataluña, la ley que permitía regular los precios del alquiler se extralimitaba en sus competencias autonómicas". "Ahora, cuando se va a aprobar un marco común, también se dice que el Gobierno se extralimita", se quejó Serra.

La portavoz, además, recordó en varias ocasiones que el informe del CGPJ, si finalmente se aprueba en los términos del borrador, no es "vinculante" para el Gobierno. Y, por tanto, pidió al PSOE que no haya ningún cambio y el Gobierno comience a tramitar el proyecto de ley de vivienda respetando lo pactado con Unidas Podemos. "Evidentemente, nosotros creemos que no puede haber retrocesos en la ley de vivienda", sostuvo Serra, que se mostró confiada en que será así, "pese a que el CGPJ" esté intentando hacer valer "sus intereses".

En este sentido, el PSOE se ha comprometido a mantener el texto de la ley de vivienda sin ninguna modificación pese a que, en un primer momento, sí abrió la puerta a hacer retoques si el CGPJ los consideraba necesarios. La semana pasada, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró que "la voluntad" compartida del Gobierno es la de "defender el texto" de la norma tal y como se pactó entre PSOE y Unidas Podemos porque "cumple escrupulosamente con todos los trámites en tiempo y forma, y también en contenido".