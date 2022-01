Cinco Comunidades amplían las restricciones covid hasta final de enero y otras dos las relajan 

La Rioja, Andalucía, Navarra, Canarias y Galicia ampliarán hasta fin de mes las medidas extraordinarias para frenar el coronavirus, frente a Cataluña y Cantabria que han optado por quitar el toque de queda y el pasaporte covid, respectivamente.

La decisión de algunas comunidades de relajar las medidas frente a la covid se produce coincidiendo con la mejoría de la incidencia, que lleva ya 48 horas en descenso tras once semanas de incrementos ininterrumpidos de la transmisión en la sexta ola. Así, la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 3.286 casos, una cifra aun muy elevada, y que, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tiene que ser analizada con "prudencia" para comprobar si se consolida el descenso, es decir si "hemos alcanzado el pico de la sexta ola o estamos muy cerca".

En Cataluña, el toque de queda nocturno decaerá en la noche del jueves al viernes, pero el resto de restricciones se prorrogan al menos una semana más, entre ellas el pasaporte covid, el límite de reunión, los aforos y el cierre del ocio nocturno. Mientras el coronavirus sigue creciendo en esta comunidad, aunque con menos intensidad y ya cerca del pico de la sexta ola, el Govern confirmó el martes lo que ya había avanzado que haría: eliminar el toque de queda nocturno de la 1 a las 6 de la madrugada.

Esta medida se instauró antes de Navidad, cuando había una incidencia acumulada a 7 días de 500 casos y más de 1.300 hospitalizados, y decaerá ahora con indicadores mucho más disparados: una incidencia de 2.612 casos y 2.672 ingresados. Además, mantendrá al menos una semana más, hasta el 27 de enero, la limitación de reunión a 10 personas -que debe recibir el aval judicial-, los aforos en los diferentes sectores, el certificado covid y el cierre del ocio nocturno, medidas que a partir de ahora se revisarán semanalmente.

Cantabria

Este miércoles, el pasaporte covid ha dejado de ser obligatorio en Cantabria para acceder a los locales en los que se consume bebida o comida, después de que la Consejería de Sanidad haya decidido no solicitar la prórroga de esta medida, que ha estado vigente durante 40 días.

Lo ha anunciado, en rueda de prensa, el director general de Salud Pública, Reinhard Wallman, quien ha explicado que la alta contagiosidad de la variante ómicron, incluso entre los vacunados, hace que esta medida ya no tenga sentido. Según Wallman, el objetivo del certificado covid siempre ha sido reducir la transmisión y con esta variante no se puede evitar, con lo ya no es eficaz.

La Rioja

La Rioja ha optado por alargar hasta el próximo día 31 las medidas adoptadas para frenar la covid, como el cierre de la hostelería y ocio a la 1.00, algo que estaba previsto finalizar el 24 de enero. Esta decisión debe ser respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR).

Las medidas que ahora se mantienen una semana más son, entre otras, el cierre de 1.00 a 6:00 de los locales de hostelería y ocio; la distancia de, al menos, metro y medio entre mesas y entre personas para consumir en barra; y la exigencia del pasaporte covid para entrar a bares, restaurantes, discotecas o locales turísticos. Al contrario que Cantabria, La Rioja sí considera que el pasaporte es una herramienta efectiva, porque cree que ha llevado a vacunarse a una parte significativa de la población que antes no lo estaba.

Andalucía

En Andalucía, su Tribunal Superior de Justicia acordó el pasado jueves prorrogar hasta el 31 de enero la obligatoriedad del pasaporte covid-19 o prueba diagnóstica negativa para el acceso a locales de hostelería y ocio y para acceder a los centros sanitarios y sociosanitarios residenciales.

Todos los distritos sanitarios andaluces se encuentran en nivel de riesgo muy alto y se está produciendo un aumento en el número de casos diagnosticados.

Navarra

Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dio hace unos días el visto bueno a la prórroga hasta el 31 de enero de las medidas extraordinarias vigentes en la Comunidad Foral para frenar el virus, entre ellas el límite máximo de cierre de una serie de locales y actividades entre la 1:00 y las 6:00 horas y la obligación del consumo sentado en mesas para un máximo de 10 personas.

Además, mantiene la necesidad de presentar pasaporte covid en determinados espacios cerrados.

Canarias

Canarias también acordó prorrogar un mes, hasta el 15 de febrero, la exigencia del certificado covid a los pasajeros nacionales mayores de 12 años y 3 meses.

Las personas que lleguen al archipiélago desde otras comunidades autónomas deberán presentar el certificado vacunal, una prueba diagnóstica negativa o el certificado de haber pasado la enfermedad con menos de seis meses de antelación a la fecha del desplazamiento.

Galicia

El pasado día 12 de enero, Galicia decidió ampliar, al menos dos semanas más, la prohibición de reunión entre personas no convivientes entre las 03:00 y las 06:00 horas de la madrugada, pero la limitará a los jueves, viernes y sábados.

También adoptó la determinación de prorrogar quince días más el resto de las restricciones que estaban en vigor en la región, entre ellas mantener las limitaciones en la hostelería con máximo de ocho personas por mesa en sus espacios interiores y diez en las terrazas, teniendo que cerrar a las 00:00 horas, salvo los fines de semana que podrán permanecer abiertos durante una hora más. La exhibición del pasaporte covid seguirá siendo obligatorio en estos establecimientos, así como en el ocio nocturno (que podrá abrir hasta las 03:00 horas), en hospitales, espectáculos culturales, gimnasios y centros deportivos o albergues turísticos.