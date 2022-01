España descarta por ahora abrir la dosis de refuerzo a menores de 18 años e intenta repescar a adultos no vacunados

España se planta de momento en los 18 años para poner a partir de esa edad las terceras dosis de la vacuna contra la Covid. Al menos por ahora, según apuntan dentro de la Ponencia de Vacunas, donde se descarta de momento otra decisión para seguir descendiendo la edad. En su lugar, el objetivo es priorizar la administración de dosis de refuerzo a la población por encima de la mayoría de edad y seguir avanzando en la vacunación de los niños de 5 a 11 años. También para intentar algo que ya se antoja más complicado, repescar a parte de los 3,1 millones de personas que han decidido no vacunarse.

En los últimos días, las comunidades están abriendo las agendas de vacunación por debajo de los 40 años, algunas de 39 a 30 años como la Comunidad de Madrid o como en Cataluña, que da un paso más y ya cita a la población de 29 a 18. En cualquier caso, ambas siguen la pauta que marcó la semana pasada la Comisión de Salud Pública, de abrir la administración de las terceras dosis de vacuna a la población de 39 a 18 años, extendiéndola así a toda la población mayor de edad.

En esa misma reunión, se acordó administrar una nueva dosis adicional -que sería ya la cuarta- para personas con enfermedades graves, en tratamiento oncológico, que se hayan sometido a un trasplante o que, en general, se encuentran inmunodeprimidos.

De este modo, España ha cumplido la recomendación que lanzó en noviembre el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) para que los países de la UE pusieran una dosis de refuerzo a "la población adulta", sobre todo a partir de los 40 años. También se alinea con la opinión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en contra de la cuarta dosis para la población general, solo para personas enfermas con dificultades para alcanzar la inmunidad que dan dos o tres dosis, al considerar que la estrategia contra la Covid a largo plazo no debe basarse en revacunar a la población de forma continuada.

De cara a lo que vendrá después, entre los expertos que asesoran al Gobierno en la estrategia de vacunación descartan que, al menos de momento, se vayan a abrir nuevos grupos de edad para recibir terceras dosis, es decir, de 16 años hacia abajo.

Según apuntan, no es previsible en estos momentos una nueva decisión para seguir bajando la edad. Más bien, indican que en lo que deben centrarse las autoridades sanitarias ahora es en poner terceras dosis a la población que ya ha sido señalada para ello y continuar con la vacunación de los niños de 5 a 11 años. Lo que toca ahora, añaden, es "completar la vacunación "con dosis de refuerzo e "intentar" que algunos de los 3,1 millones de mayores de 12 años que todavía no tiene ni una dosis puesta se lo piense y acceda a vacunarse contra la Covid.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha incidido especialmente en las franjas de edad de 50 a 59 años y de 40 a 49, con menos personas con tercera dosis, y ha alejado la posibilidad de una cuarta.

"Es necesario seguir reforzando todos los grupos de edad, sabemos de la importancia de la vacuna y de que transcurrido un tiempo pierden efectividad y es necesaria una dosis de refuerzo", ha dicho al término del Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles en el que el director del Instituto de Salud Carlos III, Cristóbal Belda, ha presentado las conclusiones preliminares de un estudio que concluye que las efectividad de la vacuna con una tercera dosis aumenta tanto frente a la variante delta como la ómicron.

"En ambos casos", ha explicado en la rueda de prensa posterior, "los anticuerpos neutralizantes frente a delta y ómicron suben por la tercera dosis, 17 veces en un caso y 10 veces en otro".

Cobertura del 90,5%

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, el 90,6% de la población mayor de 12 años tiene pauta completa y casi 17 millones de personas mayores de 40 años tienen puesta la dosis de refuerzo. Como ocurre con la primovacunación, el porcentaje de personas con tercera dosis -o segunda, en el aso de Janssen- disminuye a medida que también lo hace la edad. El 90,6% de los mayores de 70% está revacunada; el 86,6% entre 60 y 69 años; el 60,6% entre los de 50 y 59 y solo el 34,3% entre 40 y 49 años, los últimos que empezaron a inocularse la tercera dosis.

Ahora, las comunidades ya han empezando con treintañeros y veinteañeros mientras todavía que del 65,7% de los de 40 por poner terceras dosis, por ejemplo.

Por lo que respecta a la vacunación pediátrica, para niños de 5 a 11 años, esta empezó en diciembre con mucho brío, superando las 100.000 inyecciones algunas jornadas, que luego ha disminuido y ha llevado a que, por ejemplo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, animara la semana pasada a los padres a vacunar a sus hijos y recordara que había "huecos" para pedir cita para ellos.

Según las cifras de Sanidad, el 46,1% de los niños de 5 a 11 años ya tiene una dosis puesta y se encuentra a la espera de que pasen las ocho semanas de intervalo a partir de las cuales podrán recibir la segunda.

Cuarta dosis

En la Ponencia de Vacunas se pone en duda una decisión ya para poner terceras dosis a los menores de edad y fuentes autonómicas apuntan a que este proceso, en todo caso, irá "poco a poco". Lo que sí se tiene mucho más claro es que en España no se seguirá el mismo camino con la cuarta dosis, que no está prevista para la población general.

En este sentido, Darias ha hecho hincapié en "la importancia del momento" actual. "Ahora estamos centrados en dosis de refuerzo, especialmente a los colectivos que todavía faltan", ha dicho y ha recordado que todavía hay "muchos millones" de ciudadanos que deben recibir su tercera dosis después de que las semana pasada se abriera a todos los mayores de 18 años.

Darias ha celebrado además que España ha cumplido su objetivo de donar 50 millones de dosis a otros países en el trimestre de 2022, en línea de hacia dónde se inclina en estos momentos la balanza, hacia seguir vacunando en países con bajas coberturas, algo que no era tan prioritario hace unos meses frente a la administración de terceras dosis.

Además, los expertos apuntan a que no hay en estos momentos suficiente evidencia científica que aconseje la cuarta dosis. "Por no haber", añaden, no hay ni una indicación de los reguladores -la EMA ya se ha mostrado en desacuerdo- y las fichas técnicas de las vacunas solo hablan de tres dosis, no de cuatro.