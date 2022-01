La parte socialista del Gobierno entra en campaña. Con el telón de fondo de las elecciones de Castilla y León en poco más de tres semanas, hasta cinco ministros han acompañado este miércoles al candidato Luis Tudanca, que ha ido a Madrid a reivindicarse como "el cambio" frente a Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente autonómico. Es, en definitiva, una prueba más de que estas elecciones también podrán leerse en clave nacional, pues darán además el pistoletazo de salida a un calendario electoral de casi dos años con comicios autonómicos, municipales y generales.

La presentación el acto, organizado por Fórum Europa en el Casino Gran Círculo de Madrid, iba a correr a cargo del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, finalmente se ha ausentado y ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos quien ha presentado a Tudanca, como ya hizo con Salvador Illa, exministro de Sanidad y primer secretario del PSC. Así, ha hecho un repaso de "los puntos que tienen en común", antes de citar el triunfo electoral de los dos -que no les posibilitó, sin embargo, gobernar- y también su forma de ejercer "una oposición responsable y leal, que dialoga y llega a acuerdos".

En su corta intervención, Calviño también ha argumentado que Tudanca tiene "virtudes que en este momento son especialmente importantes" justificándose en la ejecución del plan de recuperación. Tras el motín de varios presidentes autonómicos esta semana, en la que Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso han amenazado con llevar a los tribunales el reparto de los fondos, la vicepresidenta ha asegurado que "es importante tener líderes alineados con ese progreso hacia una España mejor".

Mientras tanto, desde las mesas del salón donde se ha celebrado el acto asentían varios ministros: la de Justicia, Pilar Llop; la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y el de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Si bien es cierto que suelen asistir a este tipo de actos, tanto el número de ministros como la importancia de las carteras que dirigen confirman la importancia que el PSOE le da a los comicios. También estaban presentes el presidente del Senado, Ander Gil, o la ex portavoz del PSOE de Madrid, Hanna Halloul.

Y es que, una victoria de Mañueco podría impulsar al líder de la oposición, Pablo Casado, como ya hiciera la de Ayuso el pasado 4 de mayo. Sobre todo si consigue darle la vuelta al resultado de 2019, cuando Tudanca ganó en votos, pero el 'popular' consiguió ser investido gracias a un pacto con Ciudadanos. Para evitarlo, Tudanca ha presentado un programa basado en la implementación de los fondos europeos, con los que pretenderá "reindustrializar" Castilla y León; y en la lucha contra la despoblación. En este último sentido, ha señalado que la autonomía ha perdido un 7,5% de su población mientras España ganaba más de un 22%, por lo que presentará una Ley de Reto Demográfico y dos planes, el de Primera Oportunidad "para que los jóvenes puedan tener su primer empleo" y uno de Retorno del Talento.

Y es que, estos comicios también servirán para ver la fuerza de la España despoblada, que se presenta por primera vez a unas elecciones. Tudanca ha señalado que este movimiento puede llegar a ser "útil" y convertirse en "aliados", pero ha criticado que algunas listas estén formadas por exmiembros de Ciudadanos, a quien ha acusado de romper su palabra en 2019 tras comprometerse a no seguir apoyando al PP, que lleva 35 años gobernando la región. La España despoblada ha presentado su candidatura en Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Soria, algo que "no asusta" al candidato socialista. A su juicio, son partidos "bienvenidos si apuestan por cambiar las cosas en Castilla y León".

Orilla la polémica de Garzón

En el desayuno informativo también le han preguntado a Tudanca por las polémicas formada tras las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas. Lo ha hecho en la línea en la que lo hizo el PSOE ayer, tratando de pasar página y señalando al PP. Si ayer el ala socialista del Ejecutivo señaló que "estaban de acuerdo en lo sustancial" con el ministro, hoy Tudanca ha acusado al PP de "no hablar de lo suyo", en referencia a la imputación del PP de Salamanca por financiación ilegal.