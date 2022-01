Illa responde a Aragonès y asegura que no habrá ni referéndum ni amnistía: "No existe una mayoría independentista"

Ni referéndum ni amnistía para los condenados por el 'procés'. El primer secretario del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha respondido este jueves a las palabras que pronunció ayer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en las que instó al Ejecutivo a "atreverse" con la consulta. Lo ha hecho desde Madrid, donde el líder de ERC dio ayer una conferencia por primera vez tras ocupar el cargo. Y lo ha hecho asegurando que en Cataluña "no existe" la mayoría independentista del 52%, ni un "pensamiento homogéneo". Ante las peticiones del independentismo, ha lanzado su propuesta como líder de la oposición: "Financiación justa, autogobierno y fondos europeos".

Según ha declarado en un desayuno informativo al que han acudido la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y otros ministros, no va a haber ni referéndum ni amnistía no porque "él lo diga"´, sino "porque no lo quiere la mayoría de los catalanes". "Hablo en nombre del primer grupo del Parlament de Cataluña y como ganador de las elecciones del 14 de febrero", ha señalado. En dichos comicios, celebrados en 2021, el PSC ganó en votos, aunque empató en escaños con ERC, a quien una mayoría de JxCAT y la CUP acabó otorgando la presidencia de la autonomía.

Sin embargo, esa mayoría no alcanza el 52% que Aragonès utiliza para retar al Gobierno a "atreverse" con el referéndum. "Atrévanse a ganar, pero también a perder", señaló ayer. Y en eso se apoya el líder del PSC para rechazar la propuesta del presidente catalán. A su juicio, sí existe "una mayoría" que está "abriendo un tiempo nuevo, que quiere dejar atrás una década de deterioro de la convivencia y que respeta todas las formas de pensar". Y en ello se basa Illa, según ha asegurado, para plantear su alternativa, que pasa por "una financiación justa, mejor autogobierno y el aprovechamiento de los fondos europeos".

Asimismo, desde el Gran Casino de Madrid, el primer secretario de los socialistas catalanes también ha pedido "diálogo" a Aragonès, bajo un contexto en el que la mesa entre el Gobierno central y el catalán todavía no tiene fecha para volver a reunirse. La última vez -era la segunda- que lo hicieron fue en septiembre y el presidente aprovechó su mensaje de Navidad para presionar para celebrar otra "a inicios" de este año, aunque se ha encontrado con las largas del Ejecutivo de Sánchez, que no quiso "atarse" con fechas con las elecciones de Castilla y León como telón de fondo.

En este escenario, Illa ha celebrado que ambos ejecutivos hablen, pero ha pedido que ese diálogo también se produzca "entre catalanes". "Llevo seis meses pendiente del proceso de diálogo entre catalanes. Me parece excelente que haya mesa de diálogo entre gobiernos, pero hay que dialogar también entre catalanes", ha subrayado antes de asegurar que tiene una relación "correcta" con Aragonés y no concretar cuándo fue la última vez que hablaron.

Achaca "al ruido" la polémica de Garzón

Preguntado sobre la polémica en torno al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y sus declaraciones en contra de las macrogranjas en el periódico británico The Guardian, Illa ha achacado la discusión pública "al ruido" y se ha remitido a las declaraciones "de los miembros del Gobierno", tratando de zanjar el debate, en línea con los intentos del partido por apagar la polémica.

Y es que, tras unos días de críticas al ministro, el PSOE comenzó ayer a rebajar las tiranteces. Así lo demuestran las declaraciones hicieron las vicepresidentas primera y tercera, Nadia Calviño y Teresa Ribera, respectivamente, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Tenemos que bajar el pistón y tenemos que tomarlo como un tema aclarado", señaló la también ministra de Economía. Ribera, encargada de las competencias de Transición Ecológica, fue más allá al afirmar que no tiene la "impresión de que el ministro Garzón deba dimitir por sus palabras". "El presidente, que era el único que se tenía que pronunciar, ya se ha pronunciado, así que lo que tenemos que hacer los demás es trabajar", añadió, por su parte, Robles.