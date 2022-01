Pantalones Levi's al 50% o por qué aprovechar las rebajas para renovar nuestro fondo de armario a buen precio

Aunque la moda se reinventa en cada temporada, hay básicos de armario que se han convertido en iconos que no pueden faltar en ningún vestidor. Por tanto, estas prendas forman parte de la historia de la moda y, cada año, vuelven a las pasarelas, a las tiendas de fast fashion y a nuestros outfits en combinación con diferentes estilos y accesorios o con unas reglas marcadas para lucirlo según la tendencia este año. Los pantalones vaqueros son una de esas prendas icónicas constantes en el mundo fashionista. Y es que no hay look que pase desapercibido con unos buenos jeans, capaces de ser los protagonistas de una propuesta más informal y de acompañar en armonía a los outfits más arreglados.

Estos también evolucionan en tendencias: unos años se llevan pitillo y otros triunfa la pata de elefante, pero la tela vaquera siempre debe estar en nuestro vestidor. Los tipo jogger, los slouchy, los mom fit y los anchos marcan la tendencia para este invierno, aunque no faltarán las propuestas con “rotos” ni unos rectos, básicos del fondo de armario. Pero, en cuestión de moda, no hay nada escrito, así que decántate por el que más se adapte a tu estilo. Y no hay nada como apostar por prendas de calidad para que estas duren muchos años y, de esta forma, poder desempolvarlas del armario cuando regrese esa determinada tendencia.

Levi's es una de las marcas que tienen a las prendas vaqueras y, en concreto, a los jeans, como buque insignia. Aunque no siempre están al alcance de todos los bolsillos. Por eso, cuando los encontramos con el 'ofertón' que hoy te traemos en 20deCompras no podemos resistirnos: en Primeriti, la web de ventas flash de El Corte Inglés, la colección de Levi's está de oferta hasta el próximo 23 de enero. Aunque podemos encontrar prendas de todo tipo, los vaqueros nos han conquistado puesto que, además de hallar modelos de todas las tendencias... ¡la mayoría está al 50%!

Por ejemplo, el modelo 512 slim taper para él ofrece un corte recto, aunque tiende a skinny y con cortes en la zona de las rodillas para cumplir con la tendencia de este invierno. Está al 50% y, de costar 130, ahora puede ser tuyo por 65 euros.

El modelo 512 slim taper. Primeriti

Para ellas, al 50% encontramos el vaquero largo estilo pitillo y cropted, otra de las tendencias en moda que se han extendido por todas las prendas del armario. Costaba 120 y ahora puede ser tuyo por 59 euros.

Vaquero pitillo en oferta. Primeriti

Mucho más que 'jeans'

Además de estos descuentos en vaqueros, en el catálogo rebajado en Primeriti también encontramos otras prendas de Levi's con rebajas interesantes para darnos un capricho o para renovar nuestros básicos de armario. Muestra de ello es la cazadora vaquera Mechanics Trucker Flathead Tru que, de costar 120, ahora puedes tenerla en tu vestidor por 59 euros. El plumífero Presidio packable jacket pytho en un precioso color verde, cuesta ahora solo 65 euros gracias a la rebaja del 50%. ¡Y todavía hay mucho más!

