La colección 'homewear' de La Vecina Rubia todavía está disponible en Women'Secret... ¡y está de rebajas!

Hace semanas que hizo el lanzamiento, pero, como ocurre en cualquier chat de amigas, siempre hay algún miembro rezagado que lee la información en diagonal... ¡o no abre la conversación en tres días! Pues sí, la colección de La Vecina Rubia para Women’Secret no solo ya está en tiendas físicas y online, sino que, como se preveía, está volando. Sus pijamas, ropa de homewear calentita (¡y con mucho ‘brilli-brilli’), zapatillas de estar por casa o, incluso, unas botas de agua rosa que están dando mucho de qué hablar son solo alguna de las prendas que dan forma a esta colección que muchos ya se han encontrado bajo el árbol estos días. Y los que no, tranquilos: ¡ahora todo está de rebajas en Women’Secret para que no acabe enero sin tener tus favoritos!

Si necesitas un pijama bonito y cómodo, en la colección de La Vecina Rubia para Women’Secret no faltan estos productos. Desde el modelo de estampado vichy rosa, que está disponible todavía en todas las tallas si optamos por el que tiene la frase "aquí hemos venido a brillar" hasta el de tejido de terciopelo. Pero si hay un modelo que nos tiene conquistados en 20deCompras (¡y que ahora puede ser tuyo por 20 euros) es el polar gris con el mensaje “make-up off y dreaming on”, perfecto para abrigarse en los días de frío.

Uno de los modelos de pijama rebajados. Women'Secret

Y, más allá de las prendas para dormir, todavía podemos añadir a nuestra cesta de la compra accesorios con los que llevar la actitud ‘brilli-brilli’ durante todo el día. La funda del móvil colgante para “ir con todo”, ahora por menos de 7 euros o el maxi coletero scrunchie por menos de un euro son algunas de nuestras propuestas favoritas. Aunque las botas de agua rosas para darle color a los días de lluvia nos tienen conquistados y más ahora que tienen un descuento del 60% y que pueden formar parte de tu armario por menos de 12 euros.

Botas de agua de la colección de La Vecina Rubia. Women' secret

La Vecina Rubia también ha querido tentarnos con complementos para nuestro hogar, como la alfombrilla de ducha “aquí hemos venido a brillar” o el neceser mediano con el mismo mensaje, ambos al 50% de descuento y por menos de 10 euros. Tampoco faltan zapatillas de casa para pisar fuerte ni toallas para secar nuestro ‘pelazo’ tras la ducha. Pero uno de los accesorios estrella de esta colección es el carrito de la compra “voy con todo” que apenas cuesta 18 euros, gracias a que está a mitad de precio.

El carro de la compra de La Vecina Rubia. Women'Secret

