Ya está disponible la nueva colección de La Vecina Rubia con Women'secret (y, sí, esta también va a volar)

Ya está aquí... ¡la nueva colección de la Vecina Rubia ya ha llegado a la web de Women' secret! Como lo lees, después de algunas semanas de espera, por fin podemos cotillear qué es lo que la influencer ha guardado (casi) en secreto para todo su chat de amigas. Aunque en sus redes sociales ha ido desvelando algún detalle de esta esperada colección, es ahora cuando podemos descubrir al completo una colaboración llena de diseños ideales, mensajes ingeniosos, estampado vichy y, sobre todo, mucho “brilli-brilli”.

Si, desde 20deCompras, tenemos que empezar con el producto que nos ha robado el corazón a golpe de vista, tenemos que hablar de las botas de agua rosas. Disponibles de la talla 36 a la 41, te aseguramos que son el calzado perfecto para un día de lluvia (¡o cualquiera invernal!), pues le darán un toque divertido y desenfadado a cualquier look. Eso sí, corre, porque van a volar, y no solo por pertenecer a la colección de la rubia más famosa de Instagram: ¡están rebajadas un 20%!

Botas de agua de la colección de La Vecina Rubia. Women' secret

Y, como cabe esperar, no es lo único de su nueva colección que quita el sentido. Los pijamas son rosas, brillantes y, sí, ¡los queremos! Hay para todos los gustos y con diversidad de tallas (de la XXS a la XXL): para los que no saben vivir sin el estampado vichy en su vida, para los que piensan que el camisón es la materialización de la comodidad en la cama o para los que pasar frío no es una opción. Nosotros, de momento, nos quedamos con la opción polar tricolor, en rosas y marrones, que es tan calentita como ideal.

Pijama de La Vecina Rubia. Women’secret

¿Qué ya tienes pijama o que esperas que Papá Noel te lo deje debajo del árbol este año? ¡Tranquilo! El dormitorio no es la única estancia en tu hogar que la Vecina Rubia y Women’secret pretenden conquistar, puesto que reclaman su hueco en tu baño con la toalla de algodón estampada con corazones. ¿Y qué te parecen los maxi coleteros scrunchies tan de moda? Pero si hay un accesorio que nos ha conquistado es el delantal de cocina de cuadros vichy rosa que deja muy claro la actitud con la que debemos enfrentarnos a los fogones (¡y a la vida!): “Aquí hemos venido a brillar”... ¡y a comer croquetas!

Delantal de La Vecina Rubia. Women’secret

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Women’secret y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.