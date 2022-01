Últimos días en oferta: todo lo que esta aspiradora sin cables Dyson puede hacer por ti... ¡por menos de 330 euros!

Hay quien, entre sus propósitos para este año, ha incluido el disfrutar de una casa más ordenada y organizada de forma eficiente para no perder tiempo en tareas banales. Así, lo más habitual es que, durante estas primeras semanas de 2022, llevemos a cabo una redistribución de nuestro armario (siempre ayudándonos de algunos trucos) para que todo esté más organizado y, de paso, nos deshagamos de aquello que ya no usamos. Después de esta tarea toca llevar a cabo las limpiezas generales que ofrecen un buen precedente para las labores del resto del año. Así, junto a los ciclos habituales que realice nuestro robot aspirador, ahora es momento de limpiar aquellas zonas que, normalmente, pasan desapercibidas.

Claro que, lejos de tener que estar trapo en mano, existen soluciones completas que nos facilitan las tareas de limpieza. Y, si no, que se lo digan a los que han probado Dyson. Las aspiradoras sin cable de la firma son unas de las favoritas de los usuarios dado que permiten, gracias a sus accesorios, ofrecer distintas soluciones de limpieza, incluso para tapicerías y techos. La marca se ha unido a las rebajas de enero y ofrece algunos de sus modelos con interesantes rebajas. Muestra de ello es la promoción vigente en el modelo V8 Total Clean que, de costar casi 400 euros, ahora puede ser tuya por menos de 330. Eso sí, la oferta solo está disponible hasta el próximo 20 de enero o hasta fin de existencias. ¡No te quedes sin ella!

Dyson v8 TotalClean Dyson

Por qué escoger la V8 Total Clean

Aunque no es uno de los modelos más conocidos de la firma, no implica que sea menos atractivo que los que ya han logrado hacerse un merecido hueco en el mercado. Este, perteneciente a la familia V8, comparte las características básicas que se esperan de un Dyson, como el hecho de que no lleve cables o que incluya un sistema de vaciado higiénico para no tener que quitar el polvo que hemos retirado del suelo, muebles y techo. Pero, ¿qué más nos ofrece?

Cinco complementos intercambiables . Para que no haya rincón de casa que quede libre de su efecto, este modelo incluye cinco cabezales para limpiezas generales y específicas. Así, entre los más llamativos, destacan la rinconera (ideal para aspirar zonas estrechas, como el hueco entre muebles) o el accesorio para rincones difíciles (una pieza móvil que adapta a cualquier recoveco nuestra acción).

. Para que no haya rincón de casa que quede libre de su efecto, este modelo incluye cinco cabezales para limpiezas generales y específicas. Así, entre los más llamativos, destacan la rinconera (ideal para aspirar zonas estrechas, como el hueco entre muebles) o el accesorio para rincones difíciles (una pieza móvil que adapta a cualquier recoveco nuestra acción). Potencia y autonomía a tu disposición. Con hasta 40 minutos de autonomía para que puedas llegar a cualquier rincón de la casa sin esfuerzo, este modelo pone a nuestra disposición dos modos diferentes de trabajo y una succión potente y efectiva en todo tipo de suelo.

