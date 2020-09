Cuáles son los accesorios que debe incluir una aspiradora sin cables para que se efectiva... ¡y rentable!

Desde que la domótica llegó a tu hogar, presumes de ser un experto en limpieza y tu casa impecable da buena cuenta de ello. Cristales que parecen nuevos gracias al robot que los limpia de forma automática, un suelo reluciente porque tienes una fregona inteligente y unos muebles libres de polvo, esta vez, gracias a que te has pasado la mañana trapo en mano. Así, y aunque consigues que, a simple vista, todo esté perfecto, sabes que hay zonas que no consigues terminar de limpiar a la perfección. Y pese a que no se nota, tu mente no estará tranquila hasta que logres eliminar toda la suciedad.

El techo es una de esas áreas problemáticas, ya que la altura y la incomodidad de limpiarlo hacen que pase totalmente desapercibido en las limpiezas exhaustivas. Los espacios detrás de los armarios o debajo de los muebles, la tapicería y los gadgets como teclados u ordenadores son otras de las zonas más conflictivas de nuestro hogar en lo que a limpieza se refiere. Y es que no basta con tener un buen aspirador para conseguir que queden impolutas. Para lograrlo, hay que apostar por dispositivos que incluyan una buena gama de accesorios diseñados para acabar con la suciedad de estas áreas. ¡Y Dyson sabe de qué hablamos!

Sus aspiradores sin cable que, además, son potentes, ligeras y versátiles, incluyen una gran variedad de accesorios (de 7 a 11 según modelo) para satisfacer todas las necesidades de limpieza de nuestro hogar. Algunos están incluidos en la compra de la aspiradora, pero también pueden adquirirse en la tienda Dyson de accesorios. Además, si ahora (y hasta el 30 de septiembre) compras alguno de los modelos V10 o V11 puedes disfrutar de dos accesorios extra de regalo. ¿Quieres descubrir todas las propuestas de Dyson?

Los accesorios de las principales aspiradoras de Dyson

- Los modelos de la V11. Esta gama es la última apuesta de la compañía por actualizar sus prestaciones, lo que se ha traducido en un motor con la mayor potencia de succión hasta ahora vista. Así, no es de extrañar que, a las prestaciones características de la marca (como un sistema de vaciado más grande o una autonomía de 60 minutos), se hayan añadido otras, como la tecnología para detectar los cambios de suelo y adaptar la limpieza a ellos o una pantalla LDC desde la que ver, en tiempo real, su rendimiento.

Modelos : la Absolute Extra Pro, por 799 euros; la Absolute Extra, por 649; y la Torque Drive Extra, por 599.

: la Absolute Extra Pro, por 799 euros; la Absolute Extra, por 649; y la Torque Drive Extra, por 599. Accesorios: todos los modelos de esta gama comparten un total de siete accesorios, entre los que se encuentran el multifunción, la rinconera, dos minicepillos, uno especial para la suciedad difícil, uno específico para alfombras y el clip de almacenamiento y el cargador. Pero, además, la Absolute Extra incluye un cepillo con cabezal giratorio idéntico al de la Extra Pro, que también incorpora una base de carga vertical.

- Los modelos de la V10. Siguiendo la línea de la V11, pero siendo una gama anterior, quienes apuesten por estas aspiradoras podrán disfrutar de un motor digital con un flujo axial capaz de absorber el aire fresco y reducir la temperatura para que pueda girar hasta a 125000 revoluciones por minuto. Así, con 60 minutos de autonomía y un sistema de vaciado higiénico, esta gama es ideal para acabar con todo tipo de suciedad, incluidos los pelitos de nuestras mascotas.

Modelos: la Cyclone Absolute, por 499 euros y la Cyclone Animal, por 449.

la Cyclone Absolute, por 499 euros y la Cyclone Animal, por 449. Accesorios: ambos modelos incluyen siete accesorios entre los que se encuentran el puerto de carga para fijar en la pared, el cargador, dos minicepillos, el accesorio multifunción, la rinconera y el cepillo Direct-drive. Pero, además, el modelo Absolute incorpora a su lista de accesorios un cepillo con suave cabezal giratorio que está diseñado con nailon trenzado y fibra de carbono para evitar la electricidad estática en suelos duros.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Dyson y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.