Los errores que cometes al fregar el suelo y cómo evitarlos con una fregona inteligente a mitad de precio

Con el verano, las vacaciones y las altas temperaturas hemos tenido una gran excusa para posponer semana tras semana la limpieza general de nuestro hogar. Así, nos hemos dedicado a las tareas básicas para mantenerla en perfectas condiciones, aunque sin esforzarnos en conseguir que quedara impoluta, a no ser que quisiéramos acabar envueltos en agua. Y en estos casos, ¿a quién le importa la suciedad de los cristales por mucha ayuda tecnológica con la que contemos? Sin embargo, ahora ya no tenemos otro remedio que enfrascarnos en una limpieza general que, además, incluya el temido cambio de armario para que el otoño (y su consecuente bajada de temperaturas) no nos pille desprevenidos.

A la hora de emprender esta laboriosa misión, debemos empezar por los techos, mejor con ayuda de una escoba vertical que nos ayudes a llegar a los rincones más difíciles. Las paredes, los muebles y la tapicería son los siguientes en pasar por ‘chapa y pintura’ y, por último, nos dedicaremos a los suelos. Al barrer no hay ningún problema, puesto que el robot aspirador se encarga de no dejar ni una mota sin recoger. Sin embargo, fregar es cosa tuya y el suelo casi parece más sucio que antes de que pasaras con la fregona. Tranquilo, no eres el único. Entre los errores más comunes a la hora de fregar el suelo está el de no usar los productos adecuados para cada superficie, el no dejarlo impecable antes de pasar la mopa y el ser poco paciente y no esperar a que esté completamente seco.

Sin embargo, existe una solución (sí, también tecnológica) para fregar el suelo y que parezca como nuevo. Se trata del friegasuelos inteligente que, al igual que los ya populares robots aspiradores, realizan esta tarea por nosotros con tan solo activar su función. Braava es la propuesta de iRobot, marca que también cuenta en su catálogo con Roomba, la estrella del mercado en dispositivos inteligentes para el hogar y, por ello, suele ser un capricho techie que no está al alcance de todos los bolsillos, a no ser que demos con ‘ofertones’ como el que hemos encontrado en Amazon: está rebajada un 46% y puede ser tuya por menos de 200 euros. ¿Listos para dejar que otros hagan las tareas por ti?

El robot friegasuelos Braava, de iRobot. Amazon

Los motivos por los que ya deberías tener este modelo en casa

Dos en uno. Aunque el punto fuerte de este robot es el de pasar la mopa y fregar los diferentes suelos de casa, también está preparado para aspirar la suciedad antes y conseguir una limpieza completa de nuestro hogar. Y es que este modelo, gracias al sistema iAdapt 2.0, puede moverse entre las habitaciones de casa sin mediar orden con él y, por supuesto, sin dejar sin limpiar ninguna superficie, rincón, esquina o zócalo.

Para adaptarse a los gustos y necesidades de todos los usuarios, este robot tiene dos modos de limpieza que pueden activarse siempre que sean preciosos: uno para sacar partido a los paños de microfibras y fregar la suciedad y otro para eliminar todo tipo de polvo. Eso sí, no hay que olvidar cambiar los paños y echarlos a lavar después de cada uso para asegurarnos de que están en perfectas condiciones antes de volver a usarlo. Apto para todo tipo de suelos. Este aparato está diseñado para adaptarse a todo tipo de suelos y limpiar eficazmente la suciedad adherida, ya sea en superficies de parqué, madera laminada, baldosas o piedra.

