Con rebaja y por menos de 250 euros: así es la aspiradora sin cable de Dyson más barata de su catálogo

Limpiar rápido y de forma efectiva la casa el sueño de cualquiera. De los que procrastinan y de los que la disfrutan. Y es que, ¿acaso hay algo que saque más de quicio que ponerse a quitar el polvo y que las herramientas que usemos no sean útiles? Si bien es cierto que no es la tarea más odiada (¡hola, hacer la colada!), sí que resulta desesperante no poder quitar en una sola pasada la suciedad y tener que insistir durante más tiempo del que, usualmente, tenemos. Pero, quizá, es que no contamos con las herramientas que sí nos aseguran el éxito y que, aunque no siempre lo pensemos, podemos encontrar a buen precio. ¡Sobre todo ahora, en las rebajas de enero!

Desde 20deCompras nos hemos propuesto dar con una solución efectiva, sujeta a una buena marca y, también, a una buena rebaja. ¡Y la hemos encontrado! Es una aspiradora sin cables, se llama V7 Motorhead, es de Dyson y, ahora, está 50 euros más barata si la compras online en el catálogo de la conocida marca. De hecho, hasta nueva orden, es el modelo a mejor precio de los que tienen disponible y te lo puede llevar a casa por solo 249 euros. ¿No crees que es el momento que llevabas esperando para incluir una Dyson en tu casa y acabar con el polvo, de suelo a techo, de una vez por todas?

La Dyson V7 Motorhead. Dyson

Más allá del precio...

Aunque su rebaja de 50 euros y la posibilidad de conseguir una Dyson por 249 euros son motivos de sobra por hacer un esfuerzo e incluirla en nuestro batallón de limpieza, hay más motivos (¡y de mucho peso!). Para empezar, este aspirador es ligero y ergonómico, lo que facilita que podamos limpiar lugares altos con un movimiento suave y sin cargar más peso del necesario. Pero también nos ayuda con los recovecos y lugares de difícil acceso: se transforma en un aspirador de mano y en un solo clic para que podamos adaptar la limpieza y pone a nuestra disposición cuatro accesorios diferenciados que nos ayudarán en personalizar cada limpieza.

Para poderle sacar partido nos ofrece media hora de autonomía y, lo que es mejor, la potencia que caracteriza a las soluciones de la firma. Para adaptarse a las necesidades del hogar (¡y a nuestras exigencias!), podemos cambiar entre el modo Max para lograr hasta seis minutos de alta potencia o el Powerful para una limpieza más prolongada. Cabe destacar que ambos se sirven del motor digital V7 de Dyson para cumplir con dichas funciones y que, además, gracias a su potente succión, es ideal para alfombras y suelos duros.

