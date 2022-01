La propuesta que ultima Sanidad para crear la Agencia de Salud Pública levanta recelos en órganos adscritos a Ciencia

Independientemente de los resultados que tengan los intentos del presidente, Pedro Sánchez, para abrir en España y "liderar" en la UE el debate sobre el día después de que la Covid deje de ser una epidemia para convertirse en una dolencia más parecida a la gripe, el primer plan de futuro que tenía el Gobierno para la pospandemia es la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública que, mucho antes de empezar a existir, ya está provocando recelos en órganos que han sido claves en la investigación sobre la Covid y su comportamiento. En concreto, en el Centro Nacional de Epidemiología y en el Instituto de Salud Carlos III del que forma parte y que está adscrito al Ministerio de Ciencia.

La futura Agencia de Salud Pública pretende ser el servicio de "inteligencia" del Gobierno y, dentro del él, del Ministerio de Sanidad, que evalúe, vigile y recabe información sobre la eventual presencia de otras infecciones y otras enfermedades en el futuro, para tratar de que no se conviertan en epidemia y responder adecuadamente. El proyecto es uno de los pocos acuerdos que salieron de la comisión de reconstrucción que puso en pie el Congreso en verano de 2020, tras la primera ola. Cuando el Gobierno lo hizo suyo y anunció una ley para crearlo, el primer interrogante surgió sobre su grado de dependencia de Sanidad, de modo que las decisiones políticas no influyeran en las de los técnicos, como ha ocurrido en varias ocasiones hasta ahora. A la espera de la propuesta del Gobierno, esta incógnita dejó de tener peso porque los propios expertos en Salud Pública creen que debe formar parte del departamento de Darias, como "brazo ejecutor".

Sin embargo, en las últimas semanas ha asomado una disputa diferente, de más calado y que corre el riesgo de enfrentar a los ministerios de Sanidad y Ciencia. La abrió a mediados de diciembre Cristóbal Belda, director del Instituto de Salud Carlos III, adscrito al ministerio de Diana Morant. En unas jornadas del Centro Nacional de Epidemiología, limitó el alcance de la futura Agencia de Salud Pública, asegurando a su personal que este organismo ha sido y seguirá siendo la "referencia" en España en esta materia, restando peso a la futura Agencia y desdeñando las "noticias" sobre la naturaleza que tendrá, en lo que los epidemiólogos consideran un mensaje directo a sus propuestas, que iban en sentido totalmente contrario.

"La postura del director del Instituto de Salud Carlos III es que el Instituto es el centro estatal de pública y eso es algo compartido por todos. No significa que no haya planteamientos diferentes pero jamás van a provocar ni una ruptura ni una fragmentación ni una dispersión de recursos, entre otras cosas por que España se lo puede permitir y porque sería un error y nadie va permitir que haya un error", dijo Belda ante los epidemiólogos del Carlos III, ante los que sacó pecho de dirigir un organismo que gestiona 100 millones de euros anuales y al que no va a hacer sombra otro nuevo que tenga una financiación menor.

Fuentes del Instituto matizan que las palabras de Belda se dirigían a un auditorio muy concreto, el personal del Centro Nacional de Epidemiología, que se trató más bien de "un mensaje de apoyo" y que si salieron de ese contexto y se hicieron públicas -a través de Youtube, por ejemplo- fue por los imperativos por la Covid y la necesidad de reducir el aforo físico. En todo caso, la contundencia con la que habló Belda -poco habituales en el lenguaje político- no escaparon a la atención de quienes piensan en una Agencia de Salud Pública fuerte, que temen que si son compartidas por el Gobierno ésta quede reducida a un "centrito".

"Hay planteamientos que están muy bien de personas que quieren diseñarlo [la Agencia de Salud Pública] de una manera o de otra pero la única realidad que hay es que el Instituto de Salud Carlos III en servicio de vigilancia e invierte todo los años mas de 100 millones de euros". "¿Alguien se puede plantear crear un Centro de Salud Pública con 15 [millones]?, se preguntó Belda. Según el Plan Nacional de Reformas para recibir fondos de la UE, el Gobierno prevé invertir 9,4 millones de euros para equipar esta nueva Agencia.

Belda hablaba como director del Instituto, pero involucró al Ministerio de Ciencia al asegurar que su nueva directora general de Investigación y antecesora suya en el cargo, Raquel Yotti, garantizaba una "capa de protección" al Instituto, en el proceso de creación por parte de Sanidad de la Agencia de Salud Pública. "Tenerla en estos momentos como secretaria general de Investigación nos mete una capa de protección bastante importante, sin obviar que el centro público con mayor reputación durante la pandemia ha sido el Instituto de Salud Carlos III y eso es absolutamente intocable", indicó.

Fuentes del Ministerio de Ciencia evitan entrar en el debate y se limitan a señalar que "el Instituto es un organismo público de investigación y, entre sus funciones, da apoyo en materia de Salud Pública, desde el punto de vista de la Ciencia, de la investigación". Sobre la alusión a Yotti, señalan que "obvio que [su conocimiento del Instituto] es garantía de excelente desempleo de sus capacidades en el entorno global del Ministerio de Ciencia".

Anteproyecto de ley al caer

De momento, el Ministerio de Sanidad no revela cuándo elevará al Consejo de Ministro el Anteproyecto de Ley del Centro Estatal de Salud Pública, pero no debería ser dentro de mucho tiempo si el Gobierno quiere mantener su compromiso de tener aprobada la ley antes de la mitad de este año. Como paso previo, Sanidad abrió y cerró ya una consulta pública en la que distintas asociaciones de epidemiólogos, médicos y expertos de salud pública pudieron exponer sus ideas sobre cómo debería ser la Agencia Estatal de Salud Pública.

Es en este proceso donde organizaciones como la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) plantearon que la futura Agencia Estatal de Salud Pública tenga un "contrato programa y un presupuesto propios" y que, aunque dependiente de Sanidad, su consejo rector sea "extremadamente independiente", con miembros elegidos "por mérito y capacidad".

En cuanto a su estructura territorial, la SESPAS proponía una "configuración en red", de modo que la Agencia estén tan descentralizada como lo está el Estado autonómico y pueda nutrirse de institutos de investigación e investigadores por todo el país. De hecho, esta organización acogió con verdadero entusiasmo la posibilidad que apuntaban hace meses en el Ministerio de que la Agencia fuera una de las nueva instituciones de nueva creación que tuviera su sede en algún lugar distinto de Madrid, Barcelona u otros grandes núcleos urbanos.

Estas propuestas chocan frontalmente con la defensa que hace Belda del Instituto de Salud Carlos III, responsable en la pandemia de realizar los estudios de seroprevalencia, de determinar que era seguro mezclar vacunas distintas o, más recientemente, de un estudio que intenta reunir las características de los pacientes que ingresan en la UCI por Covid.

En todo caso, Sanidad ultima su propuesta y la SESPAS afronta el proceso con guante blanco. "El Instituto de Salud Carlos III hace un trabajo excelente pero, respecto a lo que se espera de la propuesta del Gobierno [para crear la Agencia de Salud Pública], lo lógico es que sea una agencia independiente pero que dependa de Sanidad porque es el brazo y su inteligencia para tomar decisiones", afirma su portavoz, Ildefonso Hernández, que cree toma con "absoluto respeto" las palabras de Belda, aunque no cree Sanidad comparta su punto de vista.

"Es normal que todos los actores hagan valer su posición", añade, ante un proceso que supone "reimaginar" la gestión de la Salud Pública y la prevención y actuación frente a futuras epidemias.