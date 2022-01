"Dictadura sanitaria", "héroe actual"... líderes de Vox alaban a Djokovic por no vacunarse contra la covid-19

Varios diputados y diputadas de Vox han iniciado una campaña en redes sociales a favor del tenista Novak Djokovic por su decisión de no vacunarse contra la covid-19. La polémica llega después de que Djokovic fuese retenido en el aeropuerto de Melbourne por no cumplir los requisitos impuestos por el Gobierno australiano por la pandemia que exige la vacunación obligatoria.

El tenista fue trasladado a una especie de hotel o centro de internamiento para extranjeros, a la espera de que el próximo lunes se tome una decisión sobre su deportación o sobre si finalmente podrá jugar el Open de Australia.

"El tenista Djokovic ha ganado algo más valioso que cualquier medalla de oro: ser un símbolo de la lucha por la Libertad real en todo el planeta. Frente a la dictadura sanitaria, ha antepuesto sus principios aunque suponga no jugar y perder dinero. Estamos ante un héroe actual", escribió Isidoro Sevilla, responsable nacional de comunicación interna de Vox.

Por su parte, el europarlamentario de Vox, Hermann Tertsch, también ha elogiado al tenista: "Djokovic ha puesto en total evidencia ante el mundo la irracionalidad y perversidad de la política de control social impuesta con un motivo que ya es pretexto, el COVID".

El diputado de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, compara la situación de Djokovic con la película 'Carros de fuego', en la que un deportista antepone sus principios sobre cualquier logro deportivo. "Hoy Djokovic ha mostrado esa grandeza que creía olvidada. Toda mi admiración, Nole", escribía en Twitter.

El jugador español Rafa Nadal dejó un contundente mensaje a aquellos que no quieren vacunarse: "No es bueno para nadie lo que está sucediendo. No manejo todos los detalles de lo acontecido así que no puedo tener una opinión cimentada", aclaró en rueda de prensa, donde recordó que esto no debería ser una sorpresa para el serbio. "Me sabe mal por él pero Novak sabía las condiciones de antemano", añadió el balear tras incidir en que es importante confiar en los profesionales de la materia y seguir su consejo de recibir la vacuna.