Tamara Gorro, una separación y toda una trayectoria de éxitos, altibajos y crecimiento profesional

El vídeo en el que Tamara Gorro ha anunciado su separación de Ezequiel Garay ha dejado a varios cayéndose de la silla. Empezando el año fuerte, no obstante, la influencer ha asegurado que entre el futbolista y ella sigue habiendo el aprecio y respeto mutuo, pero que necesitan darse un tiempo para saber lo que quieren realmente. La guinda puesta en un pastel formado por toda la marea emocional por la que ha pasado en los últimos años de su trayectoria.

"Esto no viene de ahora, viene de hace tiempo. Pasas baches, por eso siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero llega un momento en el que te estancas y tienes dos opciones: o continuar y que no tenga solución o, como hemos optado nosotros, tomar un descanso con la esperanza de volver juntos", así lo justificaba en el vídeo que publicaba en su feed.

Una noticia que ha hecho reflexionar a varios usuarios sobre lo que se muestra en redes y lo que realmente se corresponde con la realidad en la faceta de los influencers, más allá de la "familia admirable" que Tamara ha mencionado en su vídeo y que había conformado a lo largo de estos doce años de relación.

Lo de Tamara Gorro y Garay es una muestra más de la falsedad que hay en redes sociales, vidas de ensueño, parejas perfectas... Todo una mentira que se mercantiliza, asique que no os vendan amores de película, no existen, pero si existen amores reales. — La loca de los rizos (@senoraagridulce) January 3, 2022

Más allá de cualquier apariencia y baches en su matrimonio, Tamara lleva pisando fuerte desde tiempo atrás. En 2008 era elegida Miss Segovia, siguiendo la línea de su sueño sobre trabajar en la televisión, y, finalmente, llegó a ello gracias a su participación en Mujeres y hombres y viceversa, donde mantuvo su polémica relación con Rafa Mora.

Su fama iba viento en popa con Supervivientes, hasta que tuvo que abandonar por problemas de salud, y comenzó a ser llamada como invitada en programas e incluso especiales de Nochebuena y Nochevieja en compañía de Paz Padilla y Joaquín Prat, época en la que ya había conocido al que, hasta hoy, había sido su pareja, al que actualmente sigue queriendo y reconociendo como "el amor de su vida".

Con Ezequiel tuvo a su su primera hija, Shaila, por medio de gestación subrogada en 2015, y luego a Antonio, dos años después. Dos tesoros a los que no ha mencionado en su comunicado porque considera que es algo "que no se debe cuestionar" y cuyo bienestar estará por encima de todo.

Con eventos y proyectos de publicidad, entregada a su "familia virtual" con su feed actualizado de Instagram y las actualizaciones de su día a día que ella misma selecciona para mostrar, también ha estado a bordo, junto a su marido, de varios negocios como la sociedad Real Estate Gargor SL para "compraventa de bienes inmobiliarios", o Esmara Eventos SL, dedicada a la "representación artística".

Pero este recorrido lo ha llevado adelante por medio de inconvenientes y problemas de salud mental que sufre y que ha estado tratando con medicación y su debida terapia, que se suman al listado de complicaciones sufridas como la operación de su hijo Antonio, su pasada detección de un tumor benigno tiempo atrás o la hospitalización de su abuela.

No obstante, esta exitosa empresaria ha demostrado cómo puede seguir adelante más allá de cualquier obstáculo y, aún siendo una súper mamá, se mantiene a flote por medio de proyectos puntuales, como su aparición como participante de la última edición de Mask Singer o el libro que está escribiendo y para el que se refugiaba en Australia hace poco más de un mes.