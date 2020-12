Tamara Gorro se propone un reto personal para "cuidar la salud" tras la operación de un tumor benigno

Tras una intervención de urgencia donde le extirparon un tumor, Tamara Gorro se enteró que no había peligro al ser benigno. Ahora, con esa tranquilidad, la influencer ha decidido proponerse un reto para "cuidar la salud".

Apenas unos días después de recibir el alta, la mujer de Ezequiel Garay ha retomado el deporte y, además, ha comenzado una nueva rutina con la que quiere volver a estar fibrada.

La también colaboradora de televisión lo ha explicado todo en una publicación de su Instagram: "¡Amo los retos! Después de estar un mes y medio sin hacer nada de deporte, cuando me dieron el alta me puse manos a la obra".

"Con un objetivo: el principal cuidar la salud, y el deporte es un ingrediente importante. Luego: volver a estar fibrada. No es algo fácil, requiere constancia y eso me apasiona, alcanzar algo que me propongo. Pienso que marcarse un reto provoca motivación y es maravilloso luchar por él", ha escrito en la red social.

En la fotografía, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa posa sacando bíceps con una mancuerna y su "familia virtual" no ha dudado en apoyarla con esta decisión en la sección de comentarios.