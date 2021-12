Jaden Smith se sincera sobre sus problemas de peso: "Mi problema era no tener hambre cuando necesitaba comer"

Para acabar el año, Jada Pinkett Smith ha llevado a su programa, Red Table Talk, a su hijo, Jaden Smith. Y este, como suele ser habitual es el espacio de Facebook que conduce su madre, se ha sincerado sobre algunos de sus mayores problemas. En su caso, los que se refieren a su peso, por el que a sus 23 años ha sufrido duras críticas y ataques a través de las redes sociales hasta no sentirse a gusto con su cuerpo.

Ahora, el joven intérprete ha decidido hablar sobre el camino que ha recorrido no solo hasta aceptarse físicamente sino también curarse los trastornos de salud mental que esto le produjo. Y, además, mandando un mensaje de unión familiar, ya que fueron sus padres (Jada y Will Smith) y sus hermanos y hermanas, como Willow Smith, que estaba presente, los que le hicieron una intervención hasta que consiguió superar sus problemas alimenticios.

Sobre todo, porque esta ayuda tenía no solo que ver con unos hábitos de vida saludable, sino también con nervios o ansiedad. "Pude trabajar con un gran equipo médico y conseguir recuperar mis vitaminas, que obtengo a través de batidos de proteínas, la base de mis suplementos diarios", ha declarado primeramente.

"Esos batidos son la mitad de mi dieta, como una contraseña que tengo que sonsacarle a mi cuerpo. Hoy peso alrededor de cinco kilos más que hace unos meses", ha confesado Jaden, quien además explicó que está acudiendo asiduamente al gimnasio para ganar masa muscular.

"He atravesado un largo camino desde aquella foto que me tomaron en [el festival de] Coachella, donde yo era puro huesos. Y es que sencillamente no tenía hambre", ha dicho sobre una famosa imagen en la que sus fans llegaron a asustarse por la delgadez del artista. "Mi mayor problema era o estar estresado o no tener hambre cuando necesitaba comer", ha declarado.

Hay que recordar que Jaden Smith hubo de dejar su dieta vegana tras una intervención de su familia, que se dio cuenta de que no estaba consiguiendo todas las proteínas que necesitaba. Además, como sus creencias siguen intactas, este 2021 ha abierto una foodtruck vegana para dar de comer gratis a personas sin hogar y pobres.