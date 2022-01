Polémica en redes por un vídeo en el que retienen a un hombre por haber robado supuestamente una caja de gambas

Este pasado fin de semana se ha hecho viral un vídeo en redes sociales en el que se ve a un grupo de gente reteniendo a un hombre a la salida de un supermercado LIDL en Alicante por haber robado, supuestamente, una caja de gambas valorada en unos nueve euros.

Los comentarios en redes se han dividido entre la gente que condenan el hurto como un "delito" y los usuarios que no dan crédito ante la falta de solidaridad en estas fechas navideñas.

#Alicante :Un grupo de personas intentan retener a un ladrón, después de haber robado una "caja de gambas" En el Lidl. pic.twitter.com/Vhwpr683Gd — BCN LEGENDS (@bcnlegends) January 1, 2022

"La realidad es que con la ley en la mano, los que están cometiendo un delito, o más de uno, son los que retienen al ladrón. Robar una caja de gambas sin violencia no es delito. Retener a una persona utilizando la fuerza sí", defendió una usuaria. En esta línea otro apuntó que "el hurto es una falta, la retención ilegal y agresión es un delito".

Algunos incluso han llegado a tachar a los protagonistas del vídeo de "idiotas": "Ni que fueran a heredar ellos el LIDL", escribía otra persona.

Por otro lado, también hubo comentarios que defendían a los consumidores implicados: "Me alegro mucho que la gente se implique y ayude a detener al que delinque. No me da ninguna pena. No ha robado pan, arroz o leche. Ha robado gambas. Muchos españoles hacen sacrificios para pagarse esas gambas o ese cordero en Navidad”, argumentó otro usuario.

Por su parte, la Policía de Alicante ha contado a 20minutos que no tienen constancia de ninguna actuación policial durante estos días en ningún establecimiento de esta cadena de supermercados.