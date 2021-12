Ana Terradillos cuenta cómo se resistió a un robo y terminaron dándole "algún golpe": "Ya no me resisto más"

Oponer resistencia cuando un ladrón intenta apropiarse de lo que no es suyo es un comportamiento que las autoridades invitan a evitar, pues el desenlace puede ser fatal. En la mañana de este martes, El programa de Ana Rosa ha dado a conocer la historia de una dependienta que se resistió a los atracadores que entraron en su comercio y la apuntaron con un arma de fuego.

Lejos de hacer caso a las exigencias de los atracadores, la dependienta se opuso a ellos y, aunque no pudo lograr que no se llevaran el dinero, al menos logró que no se hicieran con toda la recaudación de la caja.

"Con un par", ha respondido Ana Terradillos tras ver el vídeo del suceso para, después, pedir permiso a la directora del matinal de Telecinco y poder contar lo que ella misma vivió durante un atraco.

"Una vez me robaron el móvil y me enfrenté a ellos. Luego me estaban esperando y me dieron algún golpe. Hace ya muchos años. A raíz de eso, ¿sabes lo que hago? Ya no me enfrento a nadie más", ha explicado la periodista. Después, los colaboradores han explicado el riesgo de enfrentarse a los ladrones pues estos pueden "ponerse nerviosos" y la situación "puede acabar de cualquier manera".