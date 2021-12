Gobierno y comunidades llegaron este miércoles a un acuerdo por unanimidad: reducir las cuarentenas de los positivos en covid de 10 a 7 días, una decisión que, aunque no responde a lo recomendado por los técnicos, va en la línea para compaginar el control de la pandemia con el sostenimiento económico. La norma, sin embargo, no se aplicará a todas las personas contagiadas, solo a aquellas que no presenten síntomas. También se ha reducido a 7 días las cuarentenas de aquellos contactos estrechos que no estén vacunados. Los contactos estrechos, pero vacunados, no tendrán que guardar aislamiento.

Así lo matizó por la tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa, donde aseguró que el aislamiento seguirá siendo de 10 días si los pacientes continúan con signos de la enfermedad.

Sin embargo, este jueves, precisamente cuando entra vigor, Sanidad ha querido hacer una aclaración.

Según han informado fuentes del ministerio de Carolina Darias a 20minutos.es, los contagiados solo podrán salir a la calle si, durante los tres últimos días, no tienen síntomas.

Por poner un ejemplo, si usted diera positivo este sábado 1 de enero, su cuarentena terminaría el sábado 8 de enero, siempre y cuando los días 5, 6 y 7 no queden huellas de la covid.

Esto también se aplica, según las mismas fuentes, en las cuarentenas de 10 días. Si tiene síntomas, lo ideal, es no salir a la calle.

La decisión del Ministerio de reducir las cuarentenas se produce después de que los técnicos de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos hubieran recomendado recortar el periodo de aislamiento a 5 días ya que, según dijeron, hay certezas de que el periodo de incubación de la variante ómicron, la predominante, es más corto que las anteriores.

España se queda así a mitad de camino entre los 10 días actuales y los 5 que ya han adoptado países como Grecia con la premisa de "no paralizar" el funcionamiento del país. En este sentido se pronunció en la mañana del miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien apeló a la necesidad de mantener el equilibrio entre salud pública, salud mental y el crecimiento económico del país.