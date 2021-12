Casado tacha de "nefasta" la gestión de Sánchez y le acusa de "arrogancia", "incompetencia" y hasta "recochineo"

El líder del PP, Pablo Casado, ha tachado este miércoles de "nefasta" la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de actuar con "arrogancia", "incompetencia", "insensibilidad", de "mentir a todo el mundo" y hasta de actuar con "recochineo".

Así lo ha señalado Casado en una rueda de prensa telemática en la que ha hecho balance del año que ya termina lamentando que 2021 se cierre "con el peor Gobierno en el peor momento para España".

En contraposición, el jefe de los populares cree que hay "una alternativa firme y responsable" y que, además, "ya lidera las encuestas": el Partido Popular. Un "centro derecha reformista", ha dicho, que "tiene que sustituir al Gobierno más radical de la historia de España".

“Hay una alternativa en el Partido Popular lista para gobernar, con las ideas claras y, cada vez, con más respaldo de los españoles”.



En el contexto actual, ha echado en cara al presidente no sólo su gestión económica, sino también su "insensibilidad", sobre todo en materia social, así como que, encima, presuma "con recochineo" de cumplir un programa de investidura que, ha recalcado, contradice el programa con el que se presentó a las elecciones.

Más concretamente, el líder del PP ha criticado que Sánchez no haya dedicado "ni una palabra" en su último discurso de este jueves a los "4 millones de desempleados" o las "6 millones de personas que según Caritas sufren riesgo de pobreza severa". Todo esto forma parte, a su juicio, de un proceso que va de la "arrogancia" a la "insensibilidad" y que "se ceba en los estragos sociales".

Pactos de Estado

Casado también ha puesto énfasis durante su discurso en los "pactos de gobernabilidad" que nunca se llegaron a realizar. A este respecto ha subrayado:

"Al principio de envestidura, cuando Sánchez contaba con el apoyo de Ciudadanos y Podemos, nosotros ofrecimos una estabilidad en el Gobierno en base a una decena de pactos de Estado". Pero "Sánchez prefirió gobernar con Bildu y los independentistas".

Entre todos los pactos frustrados, Casado ha destacado el de "los fondos europeos", que consistía, según ha revelado, en un plan "de dos patas": por un lado, contratar "una autoridad independiente para gestionar los fondos", y por otro, como moneda de cambio por cumplir la primera exigencia, acometer con el PP "todo el plan nacional de reformas que demanda desde el 2019 la Comisión Europea". La respuesta, de nuevo, "fue que no", ha lamentado. Por todo ello, el líder de la oposición ha concluido que "por mucho que mientan, la responsabilidad de no hacer las reformas con el PP es suya y no nuestra".