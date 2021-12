Fotos volcánicas que hackean, ladrones, Whatsapp, vacunas... Los cinco bulos y desinformaciones más virales de 2021

El año 2021 ya está llegando a su fin. Son muchos los bulos que Maldita.es ha desmentido en estos 12 meses pero, ¿cuál ha sido el más viral? Según el registro de nuestro servicio de verificación de WhatsApp (+34 644 22 93 19) el contenido por el que más nos habéis preguntado este año, no es un bulo nuevo de 2021 pero sigue siendo muy viral: la supuesta alerta de la Policía sobre una banda llamada “Manitas limpias”.

Otras de las desinformaciones que más nos habéis enviado a nuestro chatbot de WhatsApp para que las verifiquemos han sido la cadena que empezó a circular el pasado mes de octubre que avisaba de una supuesta llamada del “Ministerio de Salud” para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, con el objetivo de hackearnos el móvil, o las fotos del volcán Chillán, en Chile, que supuestamente si las abríamos también accedían a nuestro teléfono en cuestión de segundos, un bulo que lleva al menos dos años moviéndose.

La supuesta alerta de la Policía sobre una banda llamada "Manitas limpias"

No es un bulo nuevo de este 2021, aunque es el que más recurrencias ha tenido. Esta es una de esas desinformaciones a las que nosotros llamamos zombi porque por mucho que las mates, siempre vuelven.

Sin duda, es el bulo por el que más nos habéis preguntado hasta la fecha y estamos seguros de que muchos lo habéis recibido en vuestros chats familiares y de amigos. Pero no, no hay ninguna alerta de la Policía sobre una banda llamada “Manitas limpias”. Según la imagen que circula, hay suelta “una banda de ladrones” que se hace pasar por “una ONG médica llamada Manitas limpias”. Esta supuesta banda te hace oler un producto (un gel desinfectante, en teoría) que supuestamente utilizan para “drogarte y robarte”. Es un bulo y tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil llevan años desmintiéndolo.

“Manitas limpias” MALDITA.ES

La supuesta llamada del “Ministerio de Salud” para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19

En apenas tres meses, esta cadena de WhatsApp se ha colocado en el top 2 de los contenidos que más hemos recibido en Maldita.es este 2021. En el mes de octubre, cuando se acordó administrar en España una tercera dosis de refuerzo para las personas inmunodeprimidas, los mayores de 70 años y mayores en residencias, comenzó a circular una cadena de WhatsApp que afirmaba que una persona había recibido una llamada en la que se hacían pasar por el “Ministerio de Salud” para la administración de esta dosis de refuerzo. Según este contenido, esa llamada lo que en realidad buscaba era hackear el móvil de la víctima.

La supuesta llamada del “Ministerio de Salud” para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 MALDITA.ES

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) nos explicaron que en su línea de ayuda (017) habían registrado consultas de personas que recibieron llamadas en la que se hacían pasar por la Seguridad Social con el mismo fin: acceder a nuestro WhatsApp. También hablamos con la Policía Nacional y el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil que, aunque declararon no tener constancia de que esa práctica se estuviese produciendo en España, afirmaron que habían visto cómo se habían incrementado las consultas de los usuarios por este asunto.

El bulo de la nueva regla de WhatsApp que permite usar tus fotos y publicar todo lo que hayas enviado

Si algo tenemos todos claro, es que no queremos que accedan a nuestros mensajes de WhatsApp. Por eso, es normal que los bulos y las desinformaciones que afectan a esta app y, sobre todo al uso que hacemos de ella, se viralicen tan rápido. Esto ocurrió este 2021 con una cadena que afirmaba que, debido a una supuesta nueva regla de WhatsApp, la plataforma podría utilizar las fotos que enviásemos y que todo el contenido compartido a través de ella podría hacerse público. En teoría, si compartíamos esta cadena en 10 grupos diferentes, nuestro teléfono “estaba protegido de esta nueva regla”.

Es otro bulo. Aunque WhatsApp sí actualizó su política de privacidad en febrero, en ella no figuraba ningún cambio sobre el uso o acceso a las fotos o mensajes que enviamos. Además, desde 2016, los mensajes en WhatsApp están cifrados de extremo a extremo, por lo que sólo la persona que los emite y la que los recibe pueden leerlos.

La alerta de un troyano del que la Guardia Civil avisó hace años pero que no tiene constancia de que haya vuelto a circular

Siguiendo con hackeos de móviles y ‘malwares’ que supuestamente controlarán nuestro dispositivo, este 2021 nos habéis enviado un total de 338 veces un supuesto aviso de la Guardia Civil sobre un troyano. Se trata de un SMS que, utilizando como gancho la frase “No me puedo creer que seas tú la que sales en esta foto. ¿O es un montaje?”, envía un link que, si pinchamos en él, “controlaría nuestro dispositivo”.

Lo cierto es que la Guardia Civil sí alertó de este SMS malicioso hace años (en 2015 y 2016). Sin embargo, actualmente no tienen constancia de que haya vuelto a circular.

Las fotos del volcán Chillán, de Chile, que supuestamente te hackean el móvil en 10 segundos

En la memoria de este 2021 todos, en España, tendremos la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Pero en esta ocasión no vamos a hablar del volcán canario, sino de uno chileno cuyas fotos no van a hackearte el móvil en 10 segundos.

¿Te acuerdas que hablábamos antes de los bulos zombi? Pues este es otro de los que siempre vuelve a aparecer a pesar de que en Maldita.es ya lo desmentimos por primera vez en 2019. Este año, nos habéis preguntado un total de 333 veces si es cierto que un archivo llamado “erupción en Chillán Chile” te puede hackear el móvil en 10 segundos. Y no, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) nos explicaron que habían investigado esta alerta y que no tenían constancia de que estuviese circulando este virus. “Todo parece indicar que se trata del típico bulo”, añadieron.

Por último, si te llega un contenido y dudas de su veracidad, recuerda que puedes enviárnoslo a nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19) para que lo verifiquemos.