Garamendi, sobre la reforma laboral: "Lo pactado no se toca"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha advertido esta mañana de lunes que la patronal abandonará el pacto de la reforma laboral si durante la tramitación parlamentaria se cambian aspectos importantes: "Lo pactado no se toca".

"Llevamos nueve meses y muchísimo trabajo. El derecho laboral es muy técnico y cada coma es un mundo. El Parlamento hará lo que tenga que hacer, pero entonces no será nuestro acuerdo, será otra cosa", ha explicado Garamendi en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

El líder de la CEOE ha advertido que si el texto se cambia habrá consecuencias en negociaciones futuras: "Si llego a un pacto y luego lo cambian no sé para qué me voy a sentar en futuras ocasiones. Yo creo que el Gobierno cumplirá, no me pongo en la peor situación".

Garamendi ha subrayado, además, que "la parte sustancial de la reforma del PP queda preservada en este acuerdo".

Tanto sindicatos como patronal mostraron el pasado jueves su satisfacción con un acuerdo que, aunque no incluye la totalidad de las propuestas de ninguno de los dos, sí permite a CEOE, UGT y CCOO apuntarse algunos tantos ante sus respectivos públicos. Lo previsto es que el texto se apruebe vía real decreto en el Consejo de Ministros del próximo martes día 28.