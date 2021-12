Coronavirus, Hillary Clinton, Trump y Greta Thunberg...falsas predicciones de Los Simpson que nos intentan colar

Seguro que alguna vez has recibido una teoría de la conspiración que decía “Los Simpson ya lo predijeron”. De eso va un vídeo que se ha difundido por la red social TikTok que compara al personaje de Lisa Simpson con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, o con la exsecretaria de Estado del mismo país, Hillary Clinton. También asegura que la mítica serie incluso predijo la llegada de la COVID-19. Que no te la cuelen. Son bulos que circulan. Te desmentimos algunos de ellos:

No, Los Simpson no predijeron la COVID-19: la captura con la palabra coronavirus es un montaje

¿Los Simpson ya predijeron que iba a producirse un brote de coronavirus y que iba a llegar desde China en un capítulo de 1993? No, esta es una de las comparaciones que aparecen en el vídeo viral de TikTok pero es un bulo. En el capítulo al que se hace referencia no se habla de China, sino de Japón y la captura con la palabra coronavirus es un montaje.

No, esta imagen de Donald Trump y el personaje de Lisa en Los Simpson como si fuera Greta Thunberg no es real: se trata de otro montaje

Otro de los hechos históricos que aparece en el vídeo viral es una imagen supuestamente emitida en un capítulo de Los Simpson con el personaje ficcionado de Donald Trump en primer plano y Lisa Simpson al fondo. El fotograma, en teoría, sería anterior a la fotografía que se viralizó en 2019 en la que Greta Thunberg miraba fijamente al entonces presidente de Estados Unidos durante la cumbre contra el cambio climático que se celebró en la ONU.

Pero es otro bulo. Se trata de un montaje realizado a partir de un cortometraje publicado en 2016 y esta escena no ha aparecido en ningún capítulo de Los Simpson.

Lisa Simpson y su supuesto parecido con Hillary Clinton o Kamala Harris: el capítulo original no menciona a ninguna de las dos mandatarias

Si de algo se sirven las teorías de la conspiración que defienden las supuestas predicciones de Los Simpson es de los parecidos que, en teoría, presenta el personaje de Lisa Simpson con diferentes personalidades de la actualidad política o social. En este vídeo difundido en TikTok se puede ver cómo se compara al personaje de Lisa con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, o con la ex secretaria de Estado del mismo país, Hillary Clinton.

Según este vídeo, la serie estadounidense habría predecido la llegada al poder de las mandatarias debido a la vestimenta similar que portan ambas políticas y Lisa Simpson en el episodio “Bart to the future” que se emitió el 19 de marzo del año 2000. Aunque es cierto que la ropa que Lisa lleva en el episodio original (traje morado y collar de perlas) coincide con el de la vicepresidenta Kamala Harris el día de la toma de posesión de su cargo, el capítulo no menciona ni a Harris ni a Hillary Clinton, con quien también se compara al personaje de Lisa. Además, en este segundo caso, la imagen se ha manipulado para alterar el color del traje y que parezca que existe una mayor similitud.

Y recuerda que si te llega uno de estos vídeos con predicciones y no te fías de su veracidad, puedes enviárnoslo a nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19) para que lo verifiquemos.