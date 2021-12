Soria ¡Ya! da salto el político y se presentará a las elecciones autonómicas y a las nacionales

La plataforma ciudadana Soria ¡YA! ha anunciado este lunes su decisión de concurrir a las próximas elecciones, tanto a las autonómicas de Castilla y León del 13 de febrero de 2022 como a las nacionales, como agrupación de electores.

Tras más de 20 años como plataforma cívica y social, Soria ¡YA!, que ha hecho de la lucha contra la despoblación su bandera, ha decidido presentarse a los próximos comicios por responsabilidad y porque ahora es el momento más adecuado, justo en el día en el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad para el 13 de febrero, un año y tres meses antes del calendario electoral correspondiente.

Una de las portavoces del movimiento ciudadano, Vanesa García, ha señalado en rueda de prensa que la plataforma ha considerado, en un debate interno, que no se puede dejar pasar la oportunidad de la que la ciudadanía soriana influya "de verdad", no como hasta ahora, en la política nacional y autonómica.

"Sumando 'muchos pocos' podemos hacer mucho"

"Tras más de dos décadas de reivindicación, somos conscientes de que sumando 'muchos pocos' podemos hacer 'mucho', por eso es el momento de arriesgarnos y así evitar seguir asistiendo como meros espectadores a la lenta agonía de nuestra provincia. El momento de Soria es ahora o nunca. Siempre diremos Soria ¡Sí!, y lucharemos por el futuro de nuestra provincia", ha recalcado García en la lectura del manifiesto.

Una situación límite para la provincia

Otro de los portavoces del movimiento ciudadano, Ángel Ceña, ha censurado que durante las dos últimas décadas, el abandono de los gobiernos, tanto regionales como nacionales, ha sido constante y continuo, lo que ha desembocado en una situación límite para la provincia.

"Tras mantener cerca de 250 reuniones con responsables públicos, organizar 22 manifestaciones y, sobre todo, movilizar y unir a miles de sorianos y sorianas en esta reivindicación, Soria ¡YA! ha decidido dar un paso más y presentarse a las elecciones para jugar con las mismas cartas con que cuentan otros territorios", ha sostenido.

Además, ha insistido en que la decisión ha sido muy meditada en el seno del movimiento ciudadano y sus miembros son conscientes de que el paso que dan les supondrá ataques por parte "de la derecha y de la izquierda, la difusión de mentiras sobre sus motivaciones e intentos por confundir a la opinión pública soriana".

García ha reiterado que es el momento de dar el salto a la política porque la provincia, zona cero de la despoblación, no puede aguantar otros 20 años sin que se solucionen sus problemas.

Décadas de falsas promesas

"Durante décadas, legislatura tras legislatura, los sorianos y sorianas hemos sido testigos de falsas promesas, de partidos de izquierdas y de derechas. Ya no podemos seguir confiando en quienes han tenido su oportunidad (más de una) para solucionar la precaria situación de nuestra provincia y no solo no lo han hecho, sino que han contribuido a agravarla", ha recalcado.

En este sentido ha recordado que en estas dos décadas sólo se ha ejecutado el túnel de Piqueras y la conexión con Madrid -70 kilómetros de la autovía de Navarra entre Soria y Medinaceli- mientras sigue sin fecha de finalización la autovía del Duero y el hospital tiene cada vez menos facultativos y más listas de espera.

El Gobierno y la Junta: Buenas intenciones y nulos presupuestos

Ceña ha señalado que en este tiempo el Gobierno de España y la Junta han presentado planes especiales para Soria, "llenos de buenas intenciones y de nulos presupuestos", mientras sigue el cierre de lineas ferroviarias y el tren a Madrid es más propio del siglo XIX y se cancelan conexiones de autobuses con otras provincias.