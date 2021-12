Laura Escanes estalla indignada por las críticas recibidas: "Es una falta de empatía que no puedo entender"

Laura Escanes suele estar en el ojo de la crítica, y no es de extrañar que le toque responder varias veces a la semana a algún que otro comentario ofensivo. Hace poco, la influencer ya tuvo que poner freno a los mensajes que recibía por fans decepcionados con su pareja, Risto Mejide. Ahora, ha decidido dar el paso y lanzar su reflexión por redes.

"Lo repulsivo y asqueroso que me parece el acoso y odio en las redes sociales", ha comenzado diciendo, contundente y seria sobre su frustración: "Las faltas de respeto, los insultos, mentiras y acusaciones... Es una falta de empatía que no puedo entender".

La influencer ha destacado que todas esas críticas recibidas, usualmente, por haters, le llegan de todas partes y muchos se respaldan en un libre albedrío para expresarse según sus derechos: "Todo con la excusa de la libertad de expresión y el 'es un personaje público y es a lo que se expone'. Veo estas noticias y pierdo la esperanza de crear un espacio seguro en redes sociales".

"Nunca sabes por lo que está pasando la otra persona", ha recalcado. Y es que este discurso está al pie del cañón entre usuarios, activistas, figuras públicas y responsables de la comunicación tras las trágicas noticias sobre el suicidio de la tan querida Verónica Forqué, quien recibía constantes mensajes de odio por redes.

Y debido a la abundante cantidad de estas críticas, la misma Laura Escanes ha hecho hincapié sobre la dificultad para ignorarlas: "Podemos intentar evitar leer esas cosas, pero es imposible. La responsabilidad no es nuestra por leerlo, es de quien lo escribe y hace daño sabiendo que está haciendo daño".

Cabe destacar la decisión que la influencer tomaba sobre su breve aislamiento de redes por 10 días, algo con lo que dejaba caer una mala situación en su salud que estaba atravesando durante este verano: "Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí". A ello se le suma su reciente decisión de borrarse Twitch y dejar de emitir directos.

Este año he empezado a cuidar mi salud mental, y aunque aún tengo muchas cosas que trabajar, esto es un paso que me hace bien. Sigo activa en mis otras redes sociales e intentando dar guerra. Así que gracias a todos ❤️ de verdad 🙏🏼 — Laura Escanes (@LauraEscanes) October 13, 2021

Con altibajos emocionales, Escanes ha dejado claro que no se encuentra bien con lo que se está desarrollando a su alrededor, algo a lo que se le puede sumar los constantes comentarios recibidos sobre la diferencia de edad entre su marido y ella, y pide "un poco de empatía" en su reflexión: "Recapacitemos un poco con los mensajes que enviamos. No hagas lo que no te gustaría recibir a ti".