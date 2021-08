Laura Escanes reaparece en Instagram y explica el motivo de su ausencia

La semana pasada, la modelo e influencer Laura Escanes sorprendió a sus seguidores al anunciar un parón en sus perfiles de redes sociales para cuidar su salud mental. Después de diez días de descanso, Escanes ha reaparecido en Instagram para aclarar los motivos de su ausencia.

"Hace 10 días eliminé la aplicación de Instagram de mi móvil. Desde hace más de 6 años que nunca había hecho eso. Supongo que todos en algún momento necesitamos parar", ha explicado Escanes a sus 1,6 millones de seguidores.

La modelo se ha sincerado con todos ellos: "No os voy a mentir, he pasado épocas mejores. Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí".

Según ha contado, "este último año he pasado momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre".

Escanes ha aprovechado para recordar una frase que leyó hace poco y que sirve para explicar sus circunstancias. "Leí algo el otro día que decía: 'Puedes con todo, pero no con todo a la vez'. Así que quiero decir algunas cosas por aquí", ha expresado.

"Primero, gracias a todos vosotros, ya sabéis por qué. Gracias a mi familia, a mi amor, por aguantarme cuando no me aguanto ni a mí misma. Y supongo que gracias a mí, por haber mostrado las debilidades cuando así lo sentía", ha reconocido.

La influencer ha cerrado su mensaje lanzando una reflexión: "Mostrar que no siempre somos fuertes, nos hace fuertes. Así que poco a poco, no hay prisa", ha concluido.

Su marido, el presentador Risto Mejide, expresó públicamente su apoyo a su pareja por la decisión tomada de alejarse por un tiempo de las redes sociales. "#Toelrrato a tu lado, apoyándote incondicionalmente", manifestó.