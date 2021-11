Laura Escanes se defiende ante las críticas y señala no tener "ninguna responsabilidad sobre lo que diga Risto"

El fuerte carácter de Risto Mejide suele provocar bastante revuelo por redes, llevándole a estar en el centro de la polémica y, asimismo, arrastrando por accidente a su esposa, Laura Escanes. Ante las últimas críticas recibidas por una seguidora enfadada con Mejide, la infuencer ha decidido defenderse y aclarar que son dos personas diferentes.

Aunque seguramente no sea la primera vez en la que Laura Escanes se ve salpicada por palabras que ella no ha dicho, ha querido ser clara con sus seguidores: no es ella a quien tienen que ir a dar una opinión sobre su marido, sino a él mismo.

Con una captura del mensaje recibido por Instagram, Laura ha remarcado su cansancio hacia este tipo de comentarios. "Dale las gracias a tu marido por otra seguidora menos. Ojalá poder cagarme en su cara algún día. Mi cuerpo, mi decisión", le decía la susodicha a la influencer, añadiendo un emoji de un corte de manga.

Mensaje recibido por Laura Escanes y lo que publicó en sus 'instastories'. INSTAGRAM

"Pero escúchame, díselo a él, no a mí", era la respuesta que Escanes había elegido dar, con cierto humor. En la captura publicada, asimismo, decidía lanzar su mensaje: "Me parece genial que estéis en desacuerdo con lo que diga o deje de decir mi marido, pero somos dos personas distintas".

Además, ha querido remarcar que, al igual que ella no tiene ninguna responsabilidad en lo que Risto diga, también ocurre lo contrario, algo que ha añadido "con todo el cariño del mundo".

Risto Mejide recibe 'hate' de los antivacunas

Risto Mejide se enfrenta a una denuncia recibida por los comentarios que hizo en su programa Todo es verdad sobre los antivacunas. "Nosotros pensábamos que hacíamos bien en defender que la gente debe vacunarse y que es bueno para toda la sociedad... Que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hay que pensar en todos", insistía Risto en su programa.

"Algunas de las medidas que han tomado convierten a los no vacunados en apestados y a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú", iba añadiendo. Era el mismo Enrique Diego, director de Rambla Libre, quien arremetía contra Risto en su programa: "Es por meterte con los no vacunados y por hacer el nazi".