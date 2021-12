Se acabó barrer después de poner el árbol de Navidad: Cecotec rebaja un 53% uno de sus robots Conga más vendidos

Estamos en uno de los puentes más festivos del año con muchos días para descansar y preparar el hogar para la Navidad. En estos días aprovechamos para decorar la casa, poner el Belén y adornar el árbol. Esta última tarea es la más esperada por los más pequeños y la disfrutan desde el primer minuto. Para ellos, comienza la Navidad el día en el que se desembala el árbol, se cuelgan los adornos y se colocan las luces.

Sin embargo, para los más mayores es diferente; es verdad que disfrutamos viendo la alegría de los niños, pero la decoración navideña supone preparativos: adquirir los últimos adornos, comprar un árbol sin no lo tenemos y desmontar medio trastero o el armario para encontrar las cajas con la decoración navideña. Y después de colocar la estrella en lo más alto del árbol, toca recoger y limpiar todas las acículas que caen del abeto. Si queremos ahorrar tiempo y disfrutar un poco más de los momentos en familia, la tecnología ha venido para ayudar y contar con un robot aspirador nos ahorrará tiempo y recogerá todas las agujas y los restos de espumillón en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué todavía no lo tienes? Prueba este modelo de Cecotec, el Conga 1990 Conected, que además de barrer, friega y que no te supondrá un gran desembolso porque tiene un precio muy reducido.

Conga 1990 Connected. Cecotec

Por qué es una buena elección

Sistema cuatro en uno. El Conga 1990 Conected es uno de los productos más vendidos de Cecotec porque une calidad y buen precio. Se trata de un robot aspirador que friega, aspira y pasa la mopa.

Lo mejor para recoger el pelo de nuestras mascotas. El sistema BestFriend Care cuenta con dos cepillos intercambiables que evitan enredos. Un cepillo de goma especial para eliminar los pelos de los animales en alfombras y un cepillo de doble material para todo tipo de superficies y suciedades.

Smartbot. ​Además, cuenta con una aplicación para que podemos tener control total del robot desde nuestro teléfono inteligente y además, su control es compatible con los sistemas de reconocimiento de voz como Alexa o Google Home. Para que puedas limpiar tu casa simplemente con un comando de voz.

​Además, tiene más de un 53% de descuento en la web de Cecotec con lo que su precio se reduce a 139 euros, con toda la garantía de estos productos estrella de la marca Conga.

