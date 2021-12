No pierdas de vista estos consejos para iluminar tu casa de forma segura esta Navidad

Instalar la iluminación navideña o decorar el árbol con millones de lucecitas es un evento clásico y familiar en muchos hogares durante esta época del año. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que este ritual puede volverse peligroso si no se tienen en cuenta una serie de consejos para prevenir, tanto descargas eléctricas, incendios, como cortacircuitos o una subida desorbitada en tu factura de la luz.

El primer consejo que desde 20deCompras nos gustaría darte, es que compres siempre las luces en un portal de confianza en el que las opiniones de otros usurarios avalen esa compra. Una vez que te lleguen a casa, deberás asegurarte de que funcionan correctamente. Revisamos focos, cables, que no haya falsos contactos o algún enredón que haya causado ciertos daños. Una vez comprobadas todas las luces, las conectamos durante 10 o 20 minutos para comprobar que no se calientan, deshacen o sale humo y, por tanto, son seguras para colgar. Por eso, la mejor elección, sin duda, son luces led. Como estas disponibles en Amazon: led, impermeables y con casi 600 opiniones que las avalan.

La navidad es luz, que tu casa también lo sea. Amazon

Prohibiciones a tener en cuenta

Nunca coloques las luces eléctricas en un árbol de Navidad metálico, ya que este se puede cargar de electricidad si las luces tienen algún defecto. Si un niño tocara una rama del árbol, habría riesgo de descarga eléctrica. Además, hay que procurar también no colocar las luces cerca de fuentes de calor, y mucho menos del fuego. El cable puede no estar tenso y soltarse, por lo que tendríamos un percance o riesgo de incendio. Recomendamos utilizar una alargadera y colocar el cable lo más lejos posible.

Alejar o esconder los cables viene también muy bien si tenemos mascotas o niños pequeños en casa que puedan manipular estos cables o llevárselos a la boca. Las luces navideñas es algo bonito y festivo, pero no puede ser algo peligroso. Por eso mismo, existen miles de soluciones como la alargadera o, a veces, podemos tener en casa luces muy bonitas, ¡y de moda!, sin cables. Por ejemplo, con este adorable Baby Yoda de luz para decorar tu casa esta Navidad, no tendrás cordones y cordones de luz a la vista.

La Fuerza que acompaña a Baby Yoda lo ilumina. Amazon

Ahorrar luz

No hace falta decir que nunca hay que dejar las luces sin vigilancia, por muchos cuidados y seguros que hayamos puesto en su colocación, ni mucho menos dejarlas encendidas cuando nos vayamos de casa. No dejarlas encendidas tontamente nos ayudará también a ahorrar en nuestra factura de la luz, que ahora está mucho más cara. Si queremos también ahorrar más, una buena opción es poner luces pequeñas de led, ya que producen menos calor, reducen el efecto del secado, por ejemplo, en el árbol, y gastan mucha menos energía. Estas que te dejamos desde 20deCompras tienen función de temporizador para que no te las dejes encendidas y, además, son Led.

Las luces con temporizador son más seguras. Amazon

