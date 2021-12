Si te has quedado sin ideas para los regalos de Navidad de tus hijos: estos son los juguetes más vendidos de Amazon

Regalar año tras año a tus hijos por Navidad no es tarea fácil porque se agotan todas las ideas, por eso, en 20deCompras queremos echarte una mano para que la bombilla de las ideas se te encienda cuando leas este post y le compres a tus hijos e hijas el regalo que nunca esperarían y, sobre todo, aciertes con él. Así que, si te has quedado sin ideas sigue leyendo porque lo que no le falta nunca a Amazon son productos ideales. Y, lo mejor, estos juguetes disponibles en el ecommerce están avalados por otros padres, si no, no serían los más vendidos de 2021.

En esta lista de los más vendidos de Amazon nos podemos encontrar de todo. Así, los niños que hayan sido buenos durante todo el año pueden recibir desde juegos que ponen a prueba su habilidad, hasta clásicas casas de muñecas, pasando por kits creativos o juegos de mesa. Por ejemplo, empecemos con los más pequeños de la casa (a partir de los 3 años) con el juguete más vendido, el número uno que corona la lista: SuperThings Balloon Boxer, un vehículo de gran jugabilidad con múltiples acciones para desarrollar la imaginación de los más pequeños. Solo hay que acoplarlos, disparar y conducir o boxear, suena bien, ¿verdad? Pues aún mejor suena su precio: 20 euros.

El juguete más vendido en Amazon para niños pequeños. Amazon

El laboratorio de rotuladores sigue en el top

Este juego lleva años escalando puestos y en lo más alto, ya que se vende muy bien debido a su originalidad. No todos los días puedes crear tu mismo los rotuladores con los que pintar. Además, la gama de Laboratorios Crayola se ha enriquecido con los años y, ahora, los niños podrás crear no solo rotuladores, también sus propios borrador y papel. Todo esto, claro, personalizable.

Uno de los juguetes que más ha evolucionado y durado en la última década. Amazon

Para todas las edades

Y para todos los miembros de la casa… ¡El virus! El primer gran éxito de Tranjis Games, obra de Domingo Cabrero, Carlos López y Santi Santisteban, continúa dominando las listas de ventas un año más. El que ha servido como entretenimiento en un nuevo verano nos propone reunir cuatro órganos sanos, mientras infectamos los de los oponentes.

¿Las claves de su éxito? La facilidad de transporte, las reglas sencillas y rápidas y la elevada interacción entre jugadores, con la que frustrar los planes ajenos. Puede disfrutarse entre 2 y 6 personas, desde los 8 años. Su universo se ha expandido con distinto contenido, como ‘Virus 2 Evolution’ o ‘Virus Halloween’.

El juego más adictivo de todos. Amazon

¡Cuidado, se derrumba!

No es de extrañar que en la lista de los juguetes más vendidos esté también Jenga Refresh. El mítico juego divertido de equilibrio, apto para toda la familia y perfecto para las fiestas en casa. Deberás sacar una pieza sin tirar el bloque de la torre. A ver qué destreza tiene cada uno.

¡El juego más inestable! Amazon

