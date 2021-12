¿Tus hijos y tú sois fans de Star Wars? Si la respuesta es sí, el regalo perfecto de navidad está en ToysrUs

El lado oscuro de la fuerza se apoderó de ti y ahora lo ha hecho de tus hijos e hijas, por eso, sabes que el mejor regalo que puede entrar en tu casa en navidad es algo relacionado con la saga Star Wars. La navidad está a la vuelta de la esquina, pero también lo está el 20 de diciembre y un día como este en 2019, la saga que inició George Lucas hace cuatro décadas llegó a su fin con el estreno de El acenso de Skywalker, la última entrega de la filmografía.

El universo# de La Guerra de las Galaxias no deja de crecer y, por tanto, todo el merchandising que lo rodea. Además, ahora también hay series de televisión, libros o cómics, por lo que crecen los personajes y los productos especializados. Esto quiere decir que no tendrás problemas a la hora de encontrar los regalos de navidad para tus hijos, pero, puede que el precio se desorbite. Por eso, desde 20deCompras te recomendamos que sigas el catálogo de navidad, especializado en ToysrUs, para comprar tus regalos y, además, en este post te dejamos una lista de los mejores productos ¡y al mejor precio!

El más vendido y famoso

Sin duda, uno de los productos estrellas del universo de Star Wars es el personaje tan adorable: Baby Yoda. Originalmente conocido como The Child, el personaje se popularizó con la serie de Disney Plus: The Mandalorian. El pequeñín, disponible en ToysrUs, duerme muchas siestas, bebe sopita y, por supuesto, controla la Fuerza. Esta figura mide casi 20 centímetros, tiene mucho nivel de detalle y posee múltiples puntos de articulación, que permiten una gran variedad de poses para exhibirlo.

La figura y peluche más adorable del universo creado a partir de la saga. ToysRus

El mejor Lego para los más pequeños

Si quieres iniciar a tus hijos desde pequeños para que elijan en qué lado de la fuerza quedarse, los Legos son los juguetes ideales. Este de ToysrUs los prepara para la acción más trepidante en el planeta helado de Hoth con los impresionantes Microfighters y Tauntaun. Pueden jugar a partir de seis años y seguro que los padres se unen. Solo tienes que proponerle a tu pequeño recrear la batalla de Hoth de Star Wars.

Lego a partir de los seis años. ToysRus

Y para los mayores: Darth Vader

Otro Lego que también te encantará, pero esta vez para los mayores de la casa, es este casco de Darth Vader. Por menos de 65 euros puedes construirlo y que decore tu casa para siempre. ¡Rinde homenaje al lado oscuro!

Para decorar tu casa y construirlo con toda la familia. ToysRus

