Esta Navidad, regálate tiempo con las tareas del hogar: por qué apostar por una aspiradora de Dyson... ¡con láser!

Que levante la mano quien no disfruta regalando y recibiendo obsequios en Navidad. Aunque a ves suframos de algún que otro quebradero de cabeza para dar con el mejor detalle, no hay nada como saber que hemos aceptado. ¿Acaso se nos puede olvidar la cara de los más pequeños al abrir ese juguete que tanto tiempo llevan deseando? Claro que esta época también es una buena oportunidad para autorregalarse y apostar por ese capricho que, hasta ahora, no nos hemos permitido. Y, sea quien sea el destinatario de nuestro regalo (incluso nosotros mismos) lo recomendable es decantarnos por artículos prácticos.

¿Acaso no crees que la Navidad es una buena oportunidad de regalarte un aliado en las tareas del hogar? Si te paras a pensarlo, estas te quiten buena parte de tu tiempo y, por ello, dar con una solución que te permita invertir menos horas y esfuerzo es todo un regalo para ti. Podemos decantarnos por un robot aspirador, por una escoba de vapor o por un aspirador vertical con accesorios. Si preferimos esta última opción, en 20deCompras hemos dado con el modelo perfecto: la Dyson V12 Slim Complete, un dispositivo que incluye un cabezal con tecnología láser que nos muestra hasta las partículas más microscópicas de suciedad para que ni una mota pase desapercibida. Incluye 12 accesorios y tiene una gran potencia de succión. ¿Qué más se le puede pedir a un autorregalo?

Lo que debes saber de este modelo

Ligera pero potente. Este modelo, uno de los más ligeros de la marca ya que pesa poco más de dos kilos, no tiene nada que envidiar a otros modelos. Gracias al motor Hyperdymium, esta aspiradora es capaz de gira a un máximo de 125 000 revoluciones por minuto para aspirar el polvo microscópico y grandes partículas. La tecnología Root Cyclone tampoco se queda atrás: ¿sabías que es capaz de generar fuerzas centrífugas de hasta 100000 G para eliminar la suciedad del flujo de aire, por lo que no hay pérdida de succión?

El láser que todo lo ve. Sí, esta apuesta de Dyson pertenece al exclusivo club de las aspiradoras sin cables y con tecnología láser. Como lo lees: incluye una luz de máxima precisión que hace visible el polvo invisible en suelos duros para que no se te escape nada. Claro que la efectividad también viene de la mano del cepillo del que se sirve, el Slim Fluffy: diseñado con suave nailon y filamentos de fibra de carbono antiestáticos que repelen la electricidad estática para eliminar el polvo de suelos duros y huecos estrechos.

Filtración en varias fases. El sistema de filtración herméticamente sellado de Dyson atrapa el 99,99 % de las partículas microscópicas y los alérgenos de hasta 0,3 micras, y expulsa aire limpio. ¿Quién dijo que era imposible acabar con el polvo?

