Probamos la Dyson V12 Slim Absolute: así es la aspiradora con tecnología láser que rastrea y acaba con la suciedad

Nuestro hogar es nuestro refugio y, como tal, debemos cuidarlo y mantenerlo limpio; una tarea a la que sabemos que no podemos enfrentarnos nosotros solos. De hecho, contar con dispositivos que nos ayuden a llevarla a cabo es un acierto, sobre todo si son de la calidad y eficacia de marcas como Dyson. Las aspiradoras verticales sin cables de la firma han sido unas de las encargadas de posicionar a estos pequeños electrodomésticos como gadgets fundamentales en nuestro batallón de limpieza... ¡si lo que queremos lograr es una casa libre de gérmenes! Y no, no es necesario que estén en promoción de Black Friday para que suponga una oferta irresistible.

Sí, como lo lees, aunque los descuentos black de Dyson son muy atractivos, a la Dyson V12 Slim Aboslute no le hacen falta; y lo decimos con conocimiento de causa, porque hemos tenido la oportunidad de probar sus prestaciones. Desde su capacidad (¡y peso!) para poder aspirar del suelo al techo hasta los diez accesorios de limpieza que pone a nuestra disposición, hemos puesto a prueba las características de este dispositivo y confirmamos que es tan efectiva como prometen y que la tecnología láser que incluye rastrea y señala hasta la última mota de polvo para que aseguremos un hogar impecable.

Suciedad a prueba de láser

La tecnología láser era, precisamente, una de las prestaciones que más nos llamaba la atención en 20deCompras y, por ello, queríamos comprobar su eficacia. Así, hicimos la prueba en un hogar con mascota donde sus pelitos llegan a pasar desapercibidos, pese a mantener una limpieza frecuente. Esto quedó patente nada más encender la Dyson V12 Slim Absolute con el cabezal láser Slim Fluffly (también disponible en los modelos de la gama V15 y Outsize), que, con una luz verde, se encargó de mostrar la suciedad que pasaba inadvertida para nuestros ojos.

Este accesorio, además, está diseñado con un perfil bajo para que pueda emplearse para limpiar debajo de los muebles, una zona donde suele acumularse polvo y pasar desapercibida para muchas soluciones de limpieza. Eso sí, necesitarás un par de movimientos para que el área quede totalmente impoluta. Otra de las ventajas que queremos destacar es que su filtro y cepillo se pueden lavar fácilmente para alargar la vida útil de nuestra aspiradora. Todos los detalles del aspirado se pueden observar en tiempo real en la pantalla LCD con la que está diseñada la aspiradora.

Accesorios para una limpieza completa

- Pack básico. Este modelo cuenta con un puerto de carga que nos permite almacenar la aspiradora al tiempo que esta se recarga, para que siempre esté lista para el uso. Aun así, también permite recargarse sin este complemento. Asimismo, esto nos permite colocarla anclada a la pared para que no ocupe espacio.

La manguera, el motor y las bases de carga que dan forma al aspirador. 20deCompras

- Cabezales. Junto al ya menciona cabezal Slim Fluffly que nos ha conquistado, este modelo incorpora otros intercambiables para ofrecer una solución de limpieza completa. El Direct Drive, que elimina la suciedad incrustada; el mini cepillo turbo sin enredos, perfecto para recoger el pelo largo y el de las mascotas; el cepillo suave, para quitar el polvo en distintas superficies (pantallas incluidas); el multifunción, ideal para la limpieza de colchones; y el cepillo para la suciedad difícil, cuyas cerdas de nailon eliminan la suciedad más difícil.

Los cabezales de la aspiradora Dyson V12 Slim Absolute. 20deCompras

- Complementos. Además de los cepillos, las aspiradoras Dyson incluyen complementos que nos ayudan a potenciar y optimizar las labores de limpieza, como la rinconera (diseñada para una limpieza precisa alrededor de esquinas y espacios estrechos) y el accesorio que se dobla para llegar cómodamente a zonas bajas ajustando el ángulo del tubo a 90°.

Este modelo incluye dos extras para limpiar rincones de difícil acceso. 20deCompras

El resumen de 20deCompras

1 Pros de apostar por este modelo ¡La tecnología láser engancha! Gracias a esta prestación, es mucho más sencillo ver y acabar con el polvo del suelo, las paredes y el techo. A ello se suma la variedad de accesorios de limpieza (diez, entre cepillos y esquineras, sin contar la base de carga ni el enchufe) para adaptarse a todo tipo de suelos (¡y textiles!), los 60 minutos de autonomía y los tres modos de potencia (Automático, Eco y Boost) para adaptarse a nuestros tiempos y exigencias. Y sí, se controlar desde una pantalla tan visual como cómoda. También cabe destacar que el vaciado en un solo clic es rápido y muy higiénico y el hecho de que se cargue por completo en solo cuatro horas... ¡siempre está lista para usarse!

2 Contras a tener en cuenta La aspiradora en modo 'boost' hace más ruido de lo normal ya que ofrece una mayor potencia de succión, sin embargo con una potencia intermedia tendrás una limpieza óptima de hogar. Además, dependiendo del usuario, los algo más de dos kilos que alcanza este modelo pueden resultar algo pesados para llegar a zonas de difícil acceso, como el techo. Si buscas una aspiradora de menor peso, Dyson dispone de modelos más ligeros como la aspiradora Dyson Micro 1.5kg

