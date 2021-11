Adelanta los regalos de los Reyes para tus hijos y para el niño que llevas dentro

Está escondido por ahí en algún rincón. Hay quien lo tiene a flor de piel y a otros les cuesta dejarle salir, pero el niño que fuimos vive en nosotros. Lo llevamos dentro y aparece cuando jugamos con nuestros hijos o recordamos los momentos de nuestra infancia. A veces, incluso, nos pide regalos. Al ojear las páginas de los catálogos de juguetes nos llama la atención la réplica del coche de Regreso al futuro o la maqueta de la nave de Star Wars que nunca tuvimos por mucho que la pidiéramos los Reyes Magos... Ahí está, nuestro yo de ayer. Es el que grita en ese momento: ‘¡Me lo pido!’ y tenemos la excusa perfecta, incluir el regalo en la carta de los peques, porque estamos seguros de que a ellos también les gustará.

En estas semanas previas a los excesos de compras navideñas, podemos encontrar buenas ofertas en juegos, maquetas y juguetes para sorprender a toda la chavalería, a la de hoy y a la de ayer: como la réplica en miniatura del DeLorean de Doc por 28,40 euros, con un ahorro del 25% o el casco de The Mandalorian, una réplica electrónica de Hagsbro con un descuento de casi 20 euros, entre un montón de ofertas de la Semana del Juguete de Amazon.

Ideas geniales para niños grandes

- DeLorean de Regreso al futuro. Esta réplica 1:24 del DeLorean de Regreso al Futuro III cuenta con carrocería metálica fundida y la apertura vertical de puertas del vehículo original. Es una pieza con luces y pilas incluidas y licencia de coleccionista auténtica. Es adecuado además para niños a partir de 8 años y como no, especial para coleccionistas. En este vehículo te ahorras un 25% con la oferta de la Semana del Juguete (ahora cuesta 24,80 euros y antes 32,99 euros).

El vehículo de Marty McFlay y Doc con apertura de puertas y luces Amazon

- Casco de 'The Mandalorian'. Los fans de Star Wars están de enhorabuena porque la saga ha revivido con recientes series y películas basadas en el universo de la saga como El Mandaloriano (The Mandalorian) que emite Disney + y que están creando nuevos héroes. Si eres fan de Mando, el personaje interpretado por Pedro Pascal en la serie no puedes dejar pasar la oportunidad de conseguir su icónico casco, uno de los más vendidos de Amazon con un ahorro gran descuento. Este producto es de metal y lleva luz incorporada. Por 106,48 euros tendrás una máscara que podrás de cloruro de polivinilo.

Te lo puedes poner o lo puedes dejar de decoración. Esta réplica es una maravilla Amazon

- Caminante de El imperio contraataca. Si eres más de Darth Vader o quizás de pequeño querías ser Luke Skywalker. Los clásicos de Lego Star Wars son tu referencia. Algunos de estos juguetes de construcción son piezas de coleccionista. La saga de George Lucas exhibía numerosas naves pero uno de los más llamativos, sin duda es el caminante AT-AT, protagonista de la batalla de Hoth, el planeta helado de ‘El imperio contraataca’. Esta semana puedes conseguir esta buena oferta de Lego Star Wars. (por 101,49 euros. Ahorras cerca de 20 euros e incluye además de 1267 ladrillos, seis mini figuras) El vehículo construido mide 34 centímetros de alto y trae instrucciones para construirlo paso a paso, para que no te pierdas.

Una muy buena opción de tener una de las naves de 'El imperio contraataca'. Amazon

- Figura de Minecraft. Hay videojuegos como Minecraft, creado en 2009, que han cautivado a mayores y pequeños. El mundo cúbico ideado por Markus Perssson (Notch) permite inventar mundos y desarrollar la imaginación, explorar y sobrevivir a los monstruos y enemigos de este mundo. Adquiere por 11, 88 euros una figura articulada de los personajes del juego. Por hacerlo en la semana del juguete de Amazon podrás ahorrarte un 15% y apuntarte a la diversión.

Divertido y decorativo, uno de los personajes del famoso Minecraft. Amazon

- KITT, ¿Dónde estás? Si con estas tres palabras, de repente, te encuentras en un Pontiac Firebird Trans Am modificado y convertido un supercoche capaz de hablar, saltar por los aires y conducir solo, estás de enhorabuena porque puedes conseguir una réplica 1:24 de KITT, de la serie de los 80,’El coche fantástico’ con un gran descuento. (Por solo 27,80 euros) . Es una réplica de metal, las puertas y el maletero se abren y tiene luz roja en el scanner frontal.

Con apertura de puertas y luces para que veas brillar el scanner rojo frontal. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.