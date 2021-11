La ley de bienestar animal que prepara el Ministerio de Derechos Sociales establecerá un régimen de multas de hasta 600.000 para una práctica que aún es legal -bajo determinadas circunstancias- en Canarias y Andalucía: la celebración de peleas de gallos. También prohibirá los animales salvajes en los circos, en este caso con sanciones de hasta 100.000 euros. La norma, no obstante, aún no tiene fecha prevista de entrada en vigor, y de hecho está generando roces entre PSOE y Unidas Podemos en el seno del Gobierno porque los morados quieren impulsarla ya y los socialistas, capitaneados por el Ministerio de Agricultura, han mostrado sus reservas ante la contestación que ha generado el texto entre algunos colectivos de cazadores.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, presentó a principios de octubre las líneas maestras de una ley que pretende llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) una importante renovación de la normativa actual sobre cría y tenencia de animales, una de las banderas de Unidas Podemos. Desde entonces, no obstante, no ha habido novedades, y los morados denunciaron hace unos días que la Moncloa está torpedeando el inicio de la tramitación de la norma y que no da "luz verde" para que sea aprobada en Consejo de Ministros, pese a que el texto está cerrado.

En este sentido, Agricultura ha deslizado que la nueva norma debe contemplar también los intereses de los cazadores, algo que Unidas Podemos rechaza ya que asegura que la ley no modifica el régimen legal de la caza. De hecho, apenas unos días antes de que Belarra presentase las líneas maestras del anteproyecto de ley de protección animal, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya dejó caer que su departamento "velará" por la producción ganadera y también por defender la cinegética. Estos son algunas de las prácticas que quedarían prohibidas con la nueva ley.

Peleas de gallos

Esta práctica estará entre las más fuertemente penadas de la ley, que además servirá para prohibirla en las dos únicas comunidades de España que aún la permiten: Canarias y Andalucía. Actualmente, en el archipiélago están vetadas las peleas de gallos en todas las localidades donde no "se hayan venido celebrando" tradicionalmente, lo que abre un amplio margen legal para su celebración. En la comunidad andaluza, por su parte, el veto se levanta en aquellas peleas "de selección de cría para la mejora de la raza y su exportación" a países donde sí estén permitidos estos espectáculos.

La sanción mínima que contempla la nueva normativa es de 100.001 euros y la máxima, de 600.000, habida cuenta de que esta práctica se considera un ejercicio de especial crueldad para con los animales y que, además, supone un importante foco de apuestas ilegales. La cría de gallos de pelea está pensada específicamente para pelear a muerte con otro gallo, y a los animales en ocasiones se les mutilan crestas y espolones o se les arrancan plumas.

Cría de visones

Otra de las prácticas que quedarían vetadas sería la cría de visones americanos, muy apreciados por sus pieles para la elaboración de prendas textiles. Fuentes de Derechos Sociales argumentan que las granjas dedicadas a criar esta especie están siendo prohibidas en todos los países europeos, y aseguran que, además del "evidente maltrato" que sufren los animales -que "se crían en jaulas minúsculas durante toda su vida" y llegan a sufrir "mutilaciones por estrés"-, pueden suponer un foco de Covid-19. En la nueva ley, la cría de visones estaría sancionada con multas de entre 30.001 y 100.000 euros.

Cría de animales sin control

Uno de los puntos más polémicos del proyecto presentado en octubre por Derechos Sociales es la inclusión en el mismo de mecanismos de control de la cría y venta de animales. El departamento que lidera Belarra pretende prohibir a los particulares esta actividad y restringirla a profesionales que cumplan "todos las garantías de bienestar animal", entre ellos la limitación del número de camadas que puede tener cada hembra, argumentando que "la cría entre particulares es uno de los motivos del alto número de animales abandonados de muestro país". La multa será la misma que la destinada a castigar la cría ilegal de visones: entre 30.001 y 100.000 euros.

Algunas asociaciones de cazadores han exigido eximir de esta restricción a animales como los perros de caza para evitar perjudicar una actividad económica importante en ciertas zonas rurales. No obstante, Derechos Sociales rechaza hacer excepciones y fuentes del Ministerio sostienen que "son cientos los casos al año de intervenciones de centros de cría donde las perras paren sin descanso hasta morir extenuadas, con enfermedades y deformidades, y con graves problemas de comportamiento derivados de sus penosas condiciones de vida".

Animales salvajes en los circos

La nueva norma también plantea la prohibición de circos con animales salvajes, como ya ocurre en buena parte de las comunidades autónomas, y el hecho de incumplir este precepto será considerado una infracción grave, también con multa de hasta 100.000 euros. Derechos Sociales, a este respecto, asegura que "las asociaciones de veterinarios y biólogos europeos establecen que retener y emplear animales salvajes en actividades antinaturales, con entrenamientos a base de castigos, supone un evidente ejemplo de maltrato animal".

Cría de animales exóticos



El borrador de la ley establece, asimismo, la prohibición de la cría, comercialización y tenencia de animales exóticos que suponen "un posible riesgo para la seguridad pública o el medio ambiente", explican fuentes de Derechos Sociales. Entre ellos se cuentan serpientes, tarántulas y otro tipo de animales venenosos o de "especies invasoras", cuya venta estará castigada con multas de entre 30.001 y 100.000 euros.

Colonias felinas

En este caso, la ley no establece una prohibición, sino más bien un marco de condiciones mínimas que deberán cumplir las colonias felinas dedicadas a cuidar a los gatos callejeros para evitar que se den "situaciones graves y lamentables donde la vida de estos animales es realmente calamitosa", según afirman fuentes de Derechos Sociales que ocurren en algunas colonias regidas por "entidades de protección animal y particulares". "Con la nueva ley se establece un control poblacional de los gatos domésticos, para que no generen aumento de animales que terminan viviendo en la calle, y para los animales que ya están en situación de colonia callejera se establecen programas de control ético de sus poblaciones", abundan.