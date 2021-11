La polémica propuesta de un virólogo del CSIC: "Podrían crear bares y restaurantes para que vayan solo los no vacunados"

El virólogo del CSIC Luis Enjuanes propuso en el Foro Mundial de Pandemias, celebrado en Madrid el pasado fin de semana, que la sanidad pública no costee los tratamientos contra el covid-19 de las personas que no estén vacunadas, en caso de que enfermen por el virus.

Enjuanes ha argumentado que, "si ellos no colaboran con la sociedad, que la sociedad no colabore con ellos", añadiendo que "si no te vacunas, la Seguridad Social española no se va a hacer cargo de su tratamiento".

Estas declaraciones del virólogo levantaron la polémica en redes sociales de la mano de los defensores de la universalidad de la sanidad pública en España.

Bares solo para no vacunados

En relación con las personas que no se quieren vacunar, el pasado lunes volvió a protagonizar otras polémicas declaraciones, esta vez en Espejo Público.

El experto hablaba de las similitudes entre las personas que no se vacunan contra la covid-19 y las que, por ejemplo, tienen un accidente de tráfico y no se han puesto el cinturón de seguridad.

"La gente que no se quiere vacunar se ponen en riesgo a sí mismos y al resto de la sociedad, por lo que tienen que estar al cargo de los gastos que generan", asegura Enjuanes. Así, propone que estas personas paguen sus gastos tanto en la sanidad privada como en la pública.

En esta línea, el virólogo ha sugerido que haya bares a los que solo acudan personas no vacunadas. "Lo que podían hacer es promover la creación de bares, restaurantes y sitios de ocio en los que vayan solamente los no vacunados", propone.

"Sería una manera para que el resto de la sociedad estuviera protegida", añade.