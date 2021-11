Unidas Podemos urge al PSOE a tramitar la ley de protección animal que prohibiría sacrificar animales abandonados

Nuevo roce en el Gobierno de coalición, en esta ocasión a raíz del anteproyecto de ley de protección animal. Unidas Podemos acusa al PSOE de estar bloqueando la tramitación del anteproyecto de ley de bienestar animal que, entre otras cosas, pretende prohibir en toda España el sacrificio de animales domésticos abandonados o limitar la cría y venta de animales a profesionales certificados. Los morados exigen a los socialistas poner en marcha ya el proceso de aprobación de la norma, que ha generado contestación entre algunos colectivos de cazadores.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, presentó a principios de octubre las líneas maestras de una ley que pretende llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) una importante renovación de la normativa actual sobre cría y tenencia de animales, una de las banderas de Unidas Podemos. Desde entonces, no obstante, no ha habido novedades, y los morados denuncian que la Moncloa está torpedeando el inicio de la tramitación de la norma y que no da "luz verde" para que sea aprobada en Consejo de Ministros, pese a que el texto está cerrado.

Las resistencias más fuertes proceden del Ministerio de Agricultura, que aunque no se ha prodigado a la hora de analizar públicamente el texto, sí ha deslizado que la nueva norma debe contemplar también los intereses de los cazadores. De hecho, apenas unos días antes de que Belarra presentase las líneas maestras del anteproyecto de ley de protección animal, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya dejó caer que su departamento "velará" por la producción ganadera y también por defender la cinegética. "Evidentemente, como ministro velaré por mis puntos de vista en esa materia", señaló Planas, que apuntó que "la dimensión de la caza es bien clara".

Uno de los puntos más polémicos del proyecto presentado en octubre por Derechos Sociales es la inclusión en el mismo de mecanismos de control de la cría y venta de animales. El departamento que lidera Belarra pretende prohibir a los particulares esta actividad y restringirla a profesionales que cumplan "todos las garantías de bienestar animal", argumentando que "la cría entre particulares es uno de los motivos del alto número de animales abandonados de muestro país". No obstante, algunas asociaciones de cazadores han exigido eximir de esta restricción a animales como los perros de caza para evitar perjudicar una actividad económica importante en ciertas zonas rurales.

La intención de Derechos Sociales es, además, crear un sistema estatal de registros de animales de compañía, con la intención de combatir el abandono. La nueva norma también plantea la prohibición de circos con animales salvajes, como ya ocurre en buena parte de las comunidades autónomas, así como crear un registro de infractores que impida la tenencia de animales -o su uso para actividades económicas- por parte de personas inhabilitadas por sentencia judicial.

El Congreso, a favor

Fuentes del Ministerio que lidera Ione Belarra defienden su posición frente a las reticencias de Agricultura apoyándose en que el Congreso aprobó el pasado mayo una moción -una figura sin efectos legales- con propuestas similares a las que incluye su anteproyecto de ley. Esta moción, que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, fue impulsada por Cs y pedía al Gobierno aprobar una ley que "prohíba el sacrificio de los animales abandonados", "mejore los controles y supervisiones sobre los criadores y la procedencia de los animales que se pongan a la venta" o "restrinja o prohíba el uso de animales salvajes en los circos".

Por su parte, el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos recoge el compromiso de aprobar una ley de bienestar animal que "garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos incluyendo la revisión de la fiscalidad de los servicios veterinarios". "Estudiaremos la posibilidad de establecer un delito de maltrato de animales salvajes en su medio natural y una revisión de las penas al abandono de animales domésticos, y mejoras en el control de los animales domésticos y en el control de la producción de animales de consumo", plantea el texto.