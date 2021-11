Casado recrimina a Sánchez el pacto con Bildu para los Presupuestos: "Es mejor perder votos que perder el alma"

El presidente del PP, Pablo Casado, cargó este lunes duramente contra el presidente Sánchez por el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado de 2022. El líder popular ha visitado el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, donde ha dejado claro que con "terroristas no se puede pactar ni los presupuestos, ni enmiendas, ni nada".

Para Casado, "es mejor perder votos que perder el alma", ya que, a su juicio, pactar con "los herederos políticos de Batasuna” es perder "el alma política democrática de un partido político". El jefe de filas de los populares piensa que el apoyo de los abertzales a las cuentas del Estado "define un proyecto sin rumbo en el que solo se persigue el poder por el poder por parte de Pedro Sánchez". También ha especulado con que el Gobierno permitirá "acercamientos de presos a cárceles próximas al País Vasco a cambio de Presupuestos Generales del Estado".

En consecuencia, Casado le ha pedido a Sánchez "que sea coherente con su palabra, porque "prometió que jamás pactaría con Bildu" y ahora "lo trata como un partido más". Entonces, "¿qué ha cambiado en el Partido Socialista para que estén pactando los presupuestos con cinco diputados encabezados por una condenada por terrorismo como Mertxe Aizpurua [portavoz de Bildu en el Congreso, condenada por apología del terrorismo en 1984]?", ha cuestionado.

Por todo ello, el líder de la oposición piensa que es necesario "recapacitar sobre lo que está pasando en España" por respeto "a las familias de los asesinados, a los extorsionados, los mutilados, a los secuestrados y, sobre todo, por respeto a nuestra democracia". "No se puede tolerar" que "etarras confesos y condenados, como Arnaldo Otegi, nos dé lecciones y diga que pueda pactar legislación a cambio de excarcelar en el futuro a 200 criminales", ha criticado. "Los de Bildu no pueden tener ningún papel en la gobernabilidad de España", ha sentenciado Casado.

Leyes contra ETA "cuando sea presidente"

Con la fuerza mayoritaria de las encuestas de su parte, Casado ha asegurado que, cuando el PP "llegue al Gobierno de España", "volverá a exigir dignidad para las víctimas y no dejará ningún papel [político] a quién no condena los asesinatos de ETA".

En esa línea, ha reivindicado una Proposición de ley para "acabar con los homenajes a terroristas", que los delitos de terrorismo no prescriban, por ser "crímenes de lesa humanidad", y que no haya ningún beneficio penitenciario "a ningún terrorista que no colabore efectivamente en el esclarecimiento de 300 asesinatos que aún quedan impunes". Ley que espera que tenga el apoyo de los partidos "que pensamos que esto no puede ocurrir".

Al fin de la visita al Memorial, Casado ha confesado estar "muy impresionado" de la "labor que hicieron Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra los etarras", una banda que, como ha recordado, asesinó a 850 personas antes del cese definitivo de su actividad terrorista hace una década. Por "respeto a las víctimas", el dirigente popular no ha querido responder a ninguna pregunta acerca de otros frentes que tiene todavía abiertos.